DeportesCopa del Mundo

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

El seleccionado brasileño cayó 2-1 ante Noruega en los octavos de final y volvió a despedirse antes de tiempo de la Copa del Mundo

Carlo Ancelotti es el nuevo seleccionador de Brasil.
Carlo Ancelotti es el nuevo seleccionador de Brasil.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de fútbol de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Noruega en octavos de final este domingo.
  • La temprana eliminación emula la peor campaña brasileña desde 1990 y prolonga una sequía de títulos mundiales que ya supera las dos décadas para el seleccionado sudamericano.
  • Este histórico fracaso deportivo abre un fuerte debate sobre la continuidad de Ancelotti en el cargo y llena de incertidumbre el ambicioso proyecto a largo plazo de la CBF.
Resumen generado con IA

Ganó todo lo que estuvo a su alcance con los clubes que dirigió, construyó una reputación como uno de los mejores gestores de grupos del fútbol y sedujo al llamado país del fútbol. Sin embargo, Carlo Ancelotti se despidió del Mundial 2026 sin cumplir el gran objetivo para el que había sido contratado: devolverle a Brasil el ansiado hexacampeonato.

La Noruega de Erling Haaland frustró este domingo ese sueño al imponerse por 2-1 en los octavos de final y eliminar a la "Canarinha", que sigue sin conquistar la Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002.

Se trata de la eliminación más temprana de Brasil desde Italia 1990, cuando también quedó afuera en los octavos de final. Un golpe que vuelve a profundizar una sequía que ya supera las dos décadas y que inevitablemente pone el foco sobre el futuro del entrenador italiano.

Ancelotti, de 67 años, había renovado su contrato hasta 2030 en mayo de este año. Sin embargo, una eliminación de esta magnitud podría reabrir el debate sobre su continuidad al frente de la selección brasileña.

Brasil apostó fuerte por el extécnico de Real Madrid, Milan y Bayern Múnich, entre otros gigantes europeos. Tras un primer intento frustrado en 2023, la Confederación Brasileña de Fútbol logró contratarlo en mayo de 2025 con la esperanza de recuperar el protagonismo perdido y volver a sentar a la "Verdeamarela" entre las grandes potencias.

Pero el entrenador más ganador de la historia de la Liga de Campeones, con cinco títulos en su palmarés, no logró trasladar ese éxito al seleccionado brasileño. Tampoco pudo romper una racha que ya se transformó en una obsesión para todo un país.

La apuesta tenía, además, un fuerte valor simbólico. Brasil volvió a confiar el banco de suplentes a un extranjero después de seis décadas, convencido de que la experiencia y el prestigio de Ancelotti podían ser el camino hacia una nueva estrella. El golpe sufrido ante Noruega, sin embargo, dejó ese proyecto envuelto en incertidumbre y abrió interrogantes sobre el futuro de un ciclo que nació con la ilusión de volver a poner a Brasil en la cima del fútbol mundial.

Temas Carlo AncelottiSelección brasileña de fútbolErling HaalandSorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo
1

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral
2

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio
3

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
4

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA
5

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Ranking notas premium
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
1

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
2

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
3

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Más acoples por menos representatividad
4

Más acoples por menos representatividad

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
5

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Más Noticias
San Martín cortó la mala racha en el momento justo: por qué el 1 a 0 contra Patronato vale más que tres puntos

San Martín cortó la mala racha en el momento justo: por qué el 1 a 0 contra Patronato vale más que tres puntos

Primera Nacional: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Patronato y San Martín?

Primera Nacional: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Patronato y San Martín?

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

Más acoples por menos representatividad

Más acoples por menos representatividad

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Comentarios