Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

La apuesta tenía, además, un fuerte valor simbólico. Brasil volvió a confiar el banco de suplentes a un extranjero después de seis décadas, convencido de que la experiencia y el prestigio de Ancelotti podían ser el camino hacia una nueva estrella. El golpe sufrido ante Noruega, sin embargo, dejó ese proyecto envuelto en incertidumbre y abrió interrogantes sobre el futuro de un ciclo que nació con la ilusión de volver a poner a Brasil en la cima del fútbol mundial.