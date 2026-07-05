Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

Resumen para apurados
- La selección de fútbol de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Noruega en octavos de final este domingo.
- La temprana eliminación emula la peor campaña brasileña desde 1990 y prolonga una sequía de títulos mundiales que ya supera las dos décadas para el seleccionado sudamericano.
- Este histórico fracaso deportivo abre un fuerte debate sobre la continuidad de Ancelotti en el cargo y llena de incertidumbre el ambicioso proyecto a largo plazo de la CBF.
Ganó todo lo que estuvo a su alcance con los clubes que dirigió, construyó una reputación como uno de los mejores gestores de grupos del fútbol y sedujo al llamado país del fútbol. Sin embargo, Carlo Ancelotti se despidió del Mundial 2026 sin cumplir el gran objetivo para el que había sido contratado: devolverle a Brasil el ansiado hexacampeonato.
La Noruega de Erling Haaland frustró este domingo ese sueño al imponerse por 2-1 en los octavos de final y eliminar a la "Canarinha", que sigue sin conquistar la Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002.
Se trata de la eliminación más temprana de Brasil desde Italia 1990, cuando también quedó afuera en los octavos de final. Un golpe que vuelve a profundizar una sequía que ya supera las dos décadas y que inevitablemente pone el foco sobre el futuro del entrenador italiano.
Ancelotti, de 67 años, había renovado su contrato hasta 2030 en mayo de este año. Sin embargo, una eliminación de esta magnitud podría reabrir el debate sobre su continuidad al frente de la selección brasileña.
Brasil apostó fuerte por el extécnico de Real Madrid, Milan y Bayern Múnich, entre otros gigantes europeos. Tras un primer intento frustrado en 2023, la Confederación Brasileña de Fútbol logró contratarlo en mayo de 2025 con la esperanza de recuperar el protagonismo perdido y volver a sentar a la "Verdeamarela" entre las grandes potencias.
Pero el entrenador más ganador de la historia de la Liga de Campeones, con cinco títulos en su palmarés, no logró trasladar ese éxito al seleccionado brasileño. Tampoco pudo romper una racha que ya se transformó en una obsesión para todo un país.
La apuesta tenía, además, un fuerte valor simbólico. Brasil volvió a confiar el banco de suplentes a un extranjero después de seis décadas, convencido de que la experiencia y el prestigio de Ancelotti podían ser el camino hacia una nueva estrella. El golpe sufrido ante Noruega, sin embargo, dejó ese proyecto envuelto en incertidumbre y abrió interrogantes sobre el futuro de un ciclo que nació con la ilusión de volver a poner a Brasil en la cima del fútbol mundial.