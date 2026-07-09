Copa del Mundo

Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo Francia vs Marruecos por los cuartos de final

“Les Bleus” y los “Leones del Atlas” se enfrentarán en Boston. Un duelo marcado por las similitudes y diferencias.

¿REVANCHA? Marruecos y Francia se enfrentaron en semifinales de Qatar 2022, con victoria para los europeos.
¿REVANCHA? Marruecos y Francia se enfrentaron en semifinales de Qatar 2022, con victoria para los europeos. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francia y Marruecos juegan este viernes en Boston por cuartos del Mundial 2026, en un duelo deportivo cargado de historias de migración que definen a sus planteles actuales.
  • Ambas selecciones poseen raíces diversas: 18 de los 26 convocados franceses tienen origen extranjero, mientras que 19 de los 26 futbolistas marroquíes nacieron fuera de su país.
  • Este cruce, reedición de la semifinal de Qatar 2022, expone cómo el fútbol moderno y los seleccionados nacionales son un reflejo directo de los flujos migratorios globales.
Resumen generado con IA

Francia y Marruecos volverán a encontrarse en una Copa del Mundo, pero esta vez la historia que rodea al partido va mucho más allá de una revancha futbolística. Desde las 17, en el Gillette Stadium de Boston, ambas selecciones abrirán los cuartos de final del Mundial 2026 en un enfrentamiento que también refleja uno de los fenómenos más importantes del fútbol moderno: el impacto de la migración en la construcción de los equipos nacionales.

El duelo entre “Les Bleus” y los “Leones del Atlas” reedita la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia se impuso 2-0 y dejó a Marruecos a las puertas de una final histórica. Cuatro años después, el conjunto africano busca demostrar que aquella campaña no fue una casualidad y que su crecimiento deportivo tiene raíces mucho más profundas.

Pero detrás de los nombres, los goles y las tácticas aparece una realidad social compartida: las dos selecciones son producto de sociedades atravesadas por los movimientos migratorios.

Lejos de la Torre Eiffel

En el caso francés, la influencia de la inmigración es una característica central de su fútbol desde hace décadas. De los 26 convocados para este Mundial, 18 nacieron en otros países o tienen padres inmigrantes. Apenas ocho futbolistas cuentan con una ascendencia francesa directa, aunque incluso dentro de ese grupo aparecen historias vinculadas a territorios de ultramar o a otros países europeos.

La diversidad de “Les Bleus” queda expuesta en sus apellidos y sus historias familiares. Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del torneo, tiene padre camerunés y madre francesa con raíces argelinas. Marcus Thuram nació en Italia, mientras que Brice Samba nació en República Democrática del Congo y Michael Olise en Inglaterra.

La mayoría del plantel francés tiene raíces africanas o caribeñas: Malí, Camerún, Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Guinea Bissau aparecen como parte del mapa familiar de un equipo que representa a una nación, pero que también reúne múltiples identidades.

Lejos de Casablanca

Del otro lado, Marruecos presenta un fenómeno similar, aunque en sentido inverso. La selección que representa al país africano está formada mayoritariamente por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras. De los 26 jugadores convocados, 19 nacieron en el extranjero y apenas siete son oriundos de Marruecos.

La plantilla marroquí funciona como una representación de su diáspora internacional. Seis de sus futbolistas nacieron justamente en Francia, el rival de esta tarde (Ayyoub Bouaddi, Radouane Halhal, Issa Diop, Samir El Mourabet, Gessime Yassine y Neil El Aynaoui) mientras que otros surgieron en países como España, Países Bajos y Bélgica. Incluso el arquero Yassine Bounou nació en Canadá, y el entrenador Mohamed Ouahbi tiene origen belga.

Mundial 2026: probables formaciones de Francia vs Marruecos

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, WilliamSaliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achfraf Hakimi, Issa Diop, Redouano Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil Al Aynaoui; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Mundial 2026: dónde ver en vivo Francia vs Marruecos

El partido por cuartos de final, entre Francia y Marruecos, que se jugará en Boston y será dirigido por el argentino Facundo Tello, podrá ser seguido en vivo por las pantallas de DSports y Paramount +.

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