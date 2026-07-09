La deuda que Argentina aún no saldó: por qué la defensa se convirtió en la principal preocupación de Scaloni

Lisandro Martínez, mientras tanto, no atraviesa un mal Mundial. De hecho, venía siendo uno de los puntos más altos de la defensa. Sin embargo, quedó expuesto en los dos goles egipcios. "Me voy re caliente por los dos goles. Le pido disculpas al pueblo argentino. Mis compañeros me dijeron que me levantara y que no me tirara abajo. Cuando jugás contra los mejores del mundo hay que estar un poco más atento", había dicho tras el partido.