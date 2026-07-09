La tajante opinión de una figura de España sobre el gol que le anularon a Egipto contra Argentina
Pau Cubarsí, el joven defensor central del Barcelona y de la "Furia Roja", fue categórico al hablar sobre la jugada que salvó a la "Albiceleste" en los octavos de final. Además, se plantó de cara a lo que viene y confesó su máximo sueño: jugar una final del mundo contra Lionel Messi.
Resumen para apurados
- El defensor español Pau Cubarsí avaló la anulación del gol de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 por considerarla una falta legítima.
- Tras el triunfo argentino por 3-2, el central de Barcelona analizó la jugada del VAR y desestimó las sospechas de un fallo polémico a favor de la Albiceleste.
- De cara al futuro, el futbolista español proyectó el torneo y confesó que su máximo sueño sería disputar la final de la Copa del Mundo frente a su ídolo Lionel Messi.
La tremenda e histórica clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue sumando voces en todo el planeta. Mientras el mundo del fútbol todavía debate los fallos arbitrales del ajustado 3-2 ante Egipto, una de las grandes apariciones europeas decidió meterse de lleno en la controversia. Pau Cubarsí, el firme zaguero central del Barcelona y de la selección de España, habló sin vueltas sobre la acción que terminó en el gol anulado al combinado africano vía VAR por una infracción sobre Lisandro Martínez.
Durante una entrevista distendida con Radio Marca, al defensor de 19 años le consultaron su opinión técnica respecto a la jugada que desató la furia del DT egipcio Hossam Hassan. Lejos de alimentar las teorías conspirativas, el juvenil respaldó por completo la decisión del colegiado francés François Letexier.
“Creo que es todo legal. Al final vi que la falta era clara por el pisotón y tampoco vi ninguna acción que fuera así muy polémica”, sentenció Cubarsí con notable madurez, poniéndole un freno de mano a las suspicacias que inundaron las redes sociales.
El presente de España y el chip del vestuario luso
Más allá de analizar el partido de la "Scaloneta", Cubarsí se enfocó en el gran presente que vive el seleccionado conducido por Luis de la Fuente, donde viene consolidándose como una de las piezas fijas del fondo. El zaguero valoró el esfuerzo defensivo que arranca desde los delanteros y remarcó la levantada del equipo tras el flojo debut con empate ante Cabo Verde.
El futbolista catalán explicó que al grupo le costó arrancar debido a la falta de rodaje tras un año sin competencia compartida, pero aseguró que ya agarraron el ritmo necesario para los duelos a todo o nada. Con la mente puesta en el choque de cuartos de final frente a Bélgica, Cubarsí destacó la mentalidad de sus compañeros, elogiando la frescura de Lamine Yamal y la personalidad de Pedri para manejar los hilos del mediocampo sin dejarse llevar por la ansiedad de los flashes.
El sueño de una final contra la "Pulga"
Con la confianza por las nubes, el defensor se prestó al juego de los pronósticos y, en otra charla con La Vanguardia, no ocultó su deseo de cruzarse con el capitán argentino en la definición del certamen en Norteamérica. Cubarsí reconoció que Lionel Messi es el gran ídolo de su infancia y que tenerlo enfrente en el partido decisivo sería una experiencia cinematográfica.
“Si podemos tener una final contra Messi sería espectacular, porque significaría que estaríamos en la final y más cerca de ganarla. Y si puede ser contra Messi, que es uno de mis ídolos desde siempre, sería magnífico”, confesó.
Al ser consultado sobre cómo haría para marcar al astro rosarino de 39 años en una hipotética final, el pibe del Barsa sonrió y demostró que tiene muy en claro el tremendo desafío táctico que eso implicaría: “Tendría que estar atento al cien por cien, porque no sabes nunca por dónde te va a salir”. Con los pies sobre la tierra pero la mente puesta en levantar la Copa del Mundo, la joya española prefiere esquivar los elogios individuales y mantener el perfil bajo, mientras sueña en grande.