La tajante opinión de una figura de España sobre el gol que le anularon a Egipto contra Argentina

El futbolista catalán explicó que al grupo le costó arrancar debido a la falta de rodaje tras un año sin competencia compartida, pero aseguró que ya agarraron el ritmo necesario para los duelos a todo o nada. Con la mente puesta en el choque de cuartos de final frente a Bélgica, Cubarsí destacó la mentalidad de sus compañeros, elogiando la frescura de Lamine Yamal y la personalidad de Pedri para manejar los hilos del mediocampo sin dejarse llevar por la ansiedad de los flashes.