Francia no se cansa: la máquina de Deschamps volvió a acelerar y ya está en semifinales del Mundial

Francia volvió a demostrar que su candidatura no es una frase hecha, sino una costumbre. En el imponente Boston Stadium, el equipo de Didier Deschamps venció 2 a 0 a Marruecos y se metió en las semifinales del Mundial, donde espera por el ganador de España-Bélgica. No fue una noche sencilla, tampoco perfecta, pero sí fue otra muestra de carácter, jerarquía y contundencia de una selección que parece diseñada para competir hasta el último día.