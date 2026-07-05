Copa del Mundo

Erling Haaland reveló el secreto de sus goles tras eliminar a Brasil: "Es un don de Dios"

El goleador de Noruega, que eliminó a Brasil con un doblete definió el triunfo como el más importante en la historia de su selección.

Haaland sorprendió con una frase tras eliminar a Brasil: Es un don de Dios
Haaland sorprendió con una frase tras eliminar a Brasil: "Es un don de Dios"
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero Erling Haaland guio a Noruega a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Brasil con un doblete, definiendo su capacidad goleadora como un "don de Dios".
  • Tras anotar a los minutos 79 y 90 bajo el dominio brasileño, Haaland alcanzó los siete goles en el torneo, compartiendo la cima de los máximos anotadores con Messi y Mbappé.
  • El atacante calificó el triunfo como el más importante en la historia de Noruega y confía en que este hito inspire a futuras generaciones a sentir orgullo por su selección.
Resumen generado con IA

El delantero noruego Erling Haaland, autor del doblete con el que Noruega eliminó a Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, aseguró que su capacidad para convertir las pocas oportunidades que tiene es un "don de Dios" y definió el triunfo como el más importante en la historia del fútbol de su país. 

"Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es. Todo consiste en mantener la concentración. Me digo que la ocasión va a llegar", explicó el atacante de Manchester City tras el encuentro.

Haaland, que con siete goles comparte la cima de la tabla de goleadores del torneo junto al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé, reconoció que su eficacia frente al arco lo sigue sorprendiendo.

"Creo que estoy empezando a darme cuenta de que es un don de Dios que la pelota entre justo pegada al poste. Es una locura", afirmó.

El delantero, que marcó los goles del triunfo a los 79 y 90 minutos, también destacó la fortaleza mental de su selección para sostener el partido cuando Brasil dominaba el desarrollo. "Seguimos empujando hacia adelante", resumió.

Además, expresó su deseo de que esta campaña sirva de inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas noruegos. "Espero que todos los jóvenes que vean esta entrevista, cuando sean un poco mayores, sientan que jugar para Noruega es lo que más orgullo les dará en toda su vida. Es absolutamente increíble", señaló.

Por último, Haaland calificó la victoria sobre Brasil como "el mejor partido de la historia de Noruega" y pidió a sus compatriotas disfrutar de un resultado que, según considera, puede marcar un antes y un después para el fútbol del país.

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