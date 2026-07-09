Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina

La agónica victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Egipto, que selló el pase a una nueva instancia del Mundial 2026, dejó momentos de emoción tanto dentro como fuera del estadio de Kansas. Entre los festejos, una escena protagonizada por Francisco Delgado y Marley se convirtió rápidamente en uno de los videos más comentados de las redes sociales.