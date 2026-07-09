Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina

Resumen para apurados
- El ex Gran Hermano Francisco Delgado besó de forma imprevista al conductor Marley durante el agónico triunfo de Argentina ante Egipto en Kansas por el Mundial 2026.
- Delgado, ganador de Gran Hermano 2015 y exmediático, se alejó de la televisión argentina para radicarse en México como instructor de buceo, manteniendo un perfil bajo hasta hoy.
- Este festejo viral devolvió temporalmente al exmediático al centro de la escena pública, reflejando el fuerte impacto y la repercusión de las redes sociales en el Mundial.
La agónica victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Egipto, que selló el pase a una nueva instancia del Mundial 2026, dejó momentos de emoción tanto dentro como fuera del estadio de Kansas. Entre los festejos, una escena protagonizada por Francisco Delgado y Marley se convirtió rápidamente en uno de los videos más comentados de las redes sociales.
El exganador de Gran Hermano abrazó al conductor en medio de la euforia por el gol de Enzo Fernández y le dio un beso, una reacción espontánea que quedó registrada por las cámaras y se viralizó en cuestión de minutos.
El beso de Francisco Delgado a Marley que se volvió viral
Marley siguió el encuentro desde una de las tribunas junto a Vicky Xipolitakis y parte de su equipo de trabajo. Muy cerca de ellos se encontraba Francisco Delgado, quien vivió el desenlace del partido con la misma intensidad que el resto de los hinchas argentinos.
Cuando Argentina marcó el tercer gol para quedarse con la victoria, Delgado no pudo contener la emoción: corrió a abrazar al conductor y le dio un beso en plena celebración. Mientras Marley festejaba incrédulo la remontada, el ex Gran Hermano compartió luego el video en su cuenta de Instagram y explicó el motivo de su reacción.
En el mensaje que acompañó la publicación escribió que necesitaba descargar toda la tensión acumulada durante el partido y expresó su felicidad por el triunfo de la Selección argentina. Marley respondió con humor, mientras que Delgado volvió a disculparse por el efusivo festejo.
Quién es Francisco Delgado y qué hace actualmente
Francisco Delgado alcanzó la popularidad en 2015, cuando se consagró ganador de la octava edición de Gran Hermano. Licenciado en Educación Física, obtuvo el primer puesto luego de permanecer más de cinco meses dentro de la casa y recibió como premio dinero en efectivo, además de propuestas laborales en televisión y teatro.
Durante su paso por el reality también estuvo en el centro de una fuerte exposición mediática cuando se conoció que era el padre biológico de Ian, el hijo de Gisela Bernal, una situación que generó una extensa repercusión en los medios.
Además, es padre de Elena, fruto de su relación con Barby Silenzi. Con el paso de los años decidió alejarse del mundo del espectáculo y establecerse en México. Allí desarrolló una nueva etapa profesional como instructor de buceo en un hotel, manteniendo un perfil mucho más bajo que el que tuvo durante su etapa televisiva.
Su aparición en las tribunas del Mundial y el inesperado beso a Marley lo devolvieron por unas horas al centro de la escena y lo convirtieron nuevamente en tendencia en las redes sociales.