Copa del Mundo

Video: mirá el penal que falló Mbappé frente a Marruecos

El astro francés no pudo poner en ventaja a Francia desde los doce pasos. Bono le contuvo su remate y el marcador del partido de cuartos de final sigue en cero.

SALVADOR. Bono le negó el gol a Mbappé.
SALVADOR. Bono le negó el gol a Mbappé.
Hace 1 Hs

A los 26 minutos del primer tiempo, Francia tuvo en los pies de Kylian Mbappé la chance de ponerse en ventaja, tras una falta cometida al mismo delantero del Real Madrid cuando iba rumbo al arco.

El crack francés se hizo cargo del remate, pero definió de forma débil, a la izquierda del arquero; Bono adivinó y le negó la apertura del marcador.

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