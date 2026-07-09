Video: mirá el penal que falló Mbappé frente a Marruecos

A los 26 minutos del primer tiempo, Francia tuvo en los pies de Kylian Mbappé la chance de ponerse en ventaja, tras una falta cometida al mismo delantero del Real Madrid cuando iba rumbo al arco.
El crack francés se hizo cargo del remate, pero definió de forma débil, a la izquierda del arquero; Bono adivinó y le negó la apertura del marcador.
¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!— DSPORTS (@DSports) July 9, 2026
El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4
Más visto en Mundial 2026