Villarruel se aleja de Milei y Jaldo critica con mesura

Donde el discurso de Villarruel se vuelve más interpretativo -y quizás más distante de la fría ortodoxia fiscalista de Milei- es en su apelación al tejido social y productivo. Su proclama de la “argentinidad” se sostuvo en una cadena que parece rescatar la economía real por sobre la financiera: “sin familia no hay trabajo. Sin trabajo no hay producción. Sin producción no hay patria”. Más aún, su mirada pos-Tedeum dejó un reclamo de sensibilidad social que la Casa Rosada no suele sobreactuar. “Tenemos que mirar a los más desfavorecidos, a los discapacitados, a los jubilados, a los niños y a quienes hoy están pasando momentos difíciles”, dijo la vicepresidenta tratando de marcar un diferencia importante con la postura y la mirada de Milei.