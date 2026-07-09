Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección Argentina y aseguró que no estará presente durante la visita

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada a la Selección Argentina para una visita tras el Mundial 2026, pero aclaró que no asistirá para evitar incomodar al plantel.
- La propuesta surge tras tensiones previas entre el mandatario y algunos jugadores. Milei busca separar lo institucional de lo político para facilitar el festejo del equipo.
- Ahora la decisión de concretar la histórica visita queda en manos de la AFA. Este gesto neutraliza el uso político del seleccionado y abre un canal de diálogo institucional.
El presidente Javier Milei confirmó que la Casa Rosada está a disposición de la Selección Argentina para realizar una visita oficial tras su participación en el Mundial 2026. Al mismo tiempo, aseguró que no estará presente ese día para evitar que su presencia genere incomodidades dentro del plantel.
La declaración llega luego de las especulaciones sobre un eventual encuentro entre el mandatario y los dirigidos por Lionel Scaloni, que recientemente volvieron a ubicarse entre los protagonistas del fútbol mundial.
Milei invitó al plantel y dijo que se ausentará
Durante una entrevista, Milei sostuvo que la Casa Rosada tiene las puertas abiertas para recibir a la Selección, aunque aclaró que no participará del encuentro.
El Presidente explicó que su decisión busca evitar cualquier situación incómoda o polémica y permitir que los futbolistas disfruten de la visita institucional sin que su presencia se convierta en el centro de la escena.
"La Casa Rosada está abierta para ellos. Si deciden venir, yo ese día no voy a estar", expresó el mandatario.
El gesto, tras las diferencias con algunos jugadores
Las declaraciones de Milei se producen luego de que algunos integrantes de la Selección mantuvieran posiciones públicas diferentes a las del Gobierno en distintas oportunidades, lo que alimentó versiones sobre una posible tensión entre el Ejecutivo y el plantel.
Con este mensaje, el Presidente buscó despejar cualquier controversia y dejó en claro que la invitación institucional permanece vigente, independientemente de las diferencias personales o políticas que puedan existir.
La Selección todavía no confirmó una visita
Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los integrantes del cuerpo técnico no confirmaron si aceptarán la invitación para recorrer la Casa Rosada.
En caso de concretarse, sería una nueva visita institucional de la Selección a la sede del Gobierno nacional, una tradición que suele repetirse tras las grandes actuaciones del equipo argentino en competencias internacionales.
La decisión final dependerá de la agenda del plantel y de la organización de los festejos y actividades oficiales previstas tras el certamen.