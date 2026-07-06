Asueto desde las 12: cómo funcionarán las escuelas, el comercio y el transporte por Argentina-Egipto

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial volverá a modificar la rutina de los tucumanos. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció asueto administrativo desde las 12 para toda la administración pública provincial, una medida que también alcanzará a las escuelas. En paralelo, el comercio adaptará sus horarios y el transporte urbano reducirá su frecuencia durante el encuentro. Este es el funcionamiento previsto para el martes 7 de julio.