Asueto desde las 12: cómo funcionarán las escuelas, el comercio y el transporte por Argentina-Egipto

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán decretó asueto este martes desde las 12 en escuelas y oficinas públicas por el partido de la Selección ante Egipto en los octavos del Mundial.
- El comercio cerrará al mediodía o atenderá corrido, mientras que el transporte de colectivos reducirá su frecuencia un 25% durante el juego y la salud funcionará normal.
- La medida busca facilitar que la población acompañe al equipo nacional en una instancia decisiva, alterando temporalmente la rutina urbana de la provincia de Tucumán.
El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial volverá a modificar la rutina de los tucumanos. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció asueto administrativo desde las 12 para toda la administración pública provincial, una medida que también alcanzará a las escuelas. En paralelo, el comercio adaptará sus horarios y el transporte urbano reducirá su frecuencia durante el encuentro. Este es el funcionamiento previsto para el martes 7 de julio.
Asueto desde las 12 en la administración pública y las escuelas
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el Gobierno provincial otorgará asueto administrativo desde las 12 para todas las reparticiones públicas.
La medida alcanza a la administración pública provincial y también a las escuelas. Según explicó el mandatario, la decisión busca que trabajadores y estudiantes puedan acompañar a la Selección Argentina en un partido decisivo del Mundial.
El asueto fue oficializado mediante una resolución del Poder Ejecutivo.
El comercio modificará su atención
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que los locales que habitualmente trabajan con horario cortado atenderán hasta las 12.
En cambio, los comercios que funcionan de corrido permanecerán abiertos con normalidad y, en muchos casos, compartirán la transmisión del partido junto a clientes y empleados desde los propios locales.
Desde la entidad recomendaron anticipar las compras para evitar inconvenientes cerca del horario del encuentro.
Cómo funcionarán los colectivos
El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, informó que el servicio de colectivos urbanos funcionará con frecuencia normal hasta las 12.
A partir de ese horario y durante el desarrollo del partido circulará aproximadamente un 25% menos de unidades. Finalizado el encuentro, el servicio volverá a su frecuencia habitual.
Salud, con normalidad
Hasta el momento no se anunciaron modificaciones en el funcionamiento del sistema de salud por el partido.
Con la Selección Argentina otra vez en una instancia decisiva, el Mundial volverá a sentirse también fuera de la cancha. Mientras oficinas públicas, escuelas y comercios adaptan su funcionamiento, miles de tucumanos buscarán llegar a tiempo frente a una pantalla para alentar al equipo de Lionel Scaloni desde las 13, cuando enfrente a Egipto por un lugar en los cuartos de final.