La Justicia inspeccionó el departamento de Jésica Cirio

Diferencias

Como parte de la misma batería de pruebas, el juzgado tomó declaración a los efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el histórico allanamiento de octubre de 2023 en la propiedad de Insaurralde en San Vicente, aunque ninguno pudo ratificar que ese fuera el sitio de la filmación. De hecho, uno de los uniformados aportó un dato que debilita esa sospecha al declarar que el vestidor de la casa del country era amplio y poseía vidrios esmerilados, en contraste con el del video, que se muestra angosto y carente de ventanas. Los agentes coincidieron además en que, en aquel momento, la finca estaba deshabitada y con los muebles tapados con sábanas.