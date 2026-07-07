La Justicia inspeccionó el departamento de Jésica Cirio

La Justicia federal realizó una inspección ocular en el departamento de la modelo y conductora Jésica Cirio, ubicado en el exclusivo barrio porteño de Las Cañitas. El procedimiento se desarrolló en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que la investiga junto a su ex esposo, Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. La medida dejó un primer dato preliminar de gran relevancia: según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor del inmueble presenta diferencias respecto al que aparece en las imágenes virales donde se exhiben fajos de millones de dólares, aunque la última palabra la tendrá el informe técnico definitivo.
El ambiente inspeccionado por los especialistas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina es el mismo que un testigo de un allanamiento previo, realizado el 21 de junio, había identificado positivamente como el escenario del video. Sin embargo, esa hipótesis inicial quedó bajo revisión debido a las observaciones de los peritos, quienes advirtieron que la comparación no se resolverá fácilmente debido al enorme parecido entre ambos lugares. Los investigadores señalaron que, analizados únicamente a través de fotografías, los vestidos parecen idénticos, por lo que el dictamen pericial será clave para confirmar o descartar científicamente si se trata de la misma propiedad.
La medida fue dictada por el juez federal Luis Armella, quien de manera simultánea dispuso un procedimiento similar en la vivienda que Insaurralde posee en el country Fincas de San Vicente. El objetivo central de ambos operativos consistió en tomar mediciones precisas de los muebles y registrar material audiovisual para intentar determinar fehacientemente en cuál de los inmuebles se filmó el contenido. Mientras la Justicia busca desentrañar el origen del video, los abogados defensores de Cirio adoptan una postura cautelosa ante la prensa, sosteniendo formalmente que no les consta que su cliente sea la persona que efectivamente aparece en dicha grabación.
En el material audiovisual incorporado al expediente se pueden observar numerosos fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes, prolijamente guardados en cajones y estantes de un cartel. Ante la gravedad del hallazgo, el juez Armella también ordenó la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Dita) para que realice un peritaje que determine si el material es auténtico o si presenta indicios de manipulación digital. Asimismo, las líneas de investigación indican que las imágenes no son recientes, sino que habrían sido registradas hace al menos tres años.
Diferencias
Como parte de la misma batería de pruebas, el juzgado tomó declaración a los efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el histórico allanamiento de octubre de 2023 en la propiedad de Insaurralde en San Vicente, aunque ninguno pudo ratificar que ese fuera el sitio de la filmación. De hecho, uno de los uniformados aportó un dato que debilita esa sospecha al declarar que el vestidor de la casa del country era amplio y poseía vidrios esmerilados, en contraste con el del video, que se muestra angosto y carente de ventanas. Los agentes coincidieron además en que, en aquel momento, la finca estaba deshabitada y con los muebles tapados con sábanas.
Este expediente se desprende de la megacausa por corrupción que tiene como principal imputado a Insaurralde, cuyo quiebre político y judicial se desató en septiembre de 2023 tras salir a la luz su lujoso viaje a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.