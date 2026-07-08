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Cómo estará el tiempo este jueves 9 de julio en Tucumán

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

TIEMPO EN TUCUMÁN. La máxima podría llegar a los 21 grados.
TIEMPO EN TUCUMÁN. La máxima podría llegar a los 21 grados.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 9 de julio en Tucumán una jornada fría pero estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21°C.
  • La mañana iniciará con una mínima de 8°C y bancos de neblina, mejorando hacia la tarde sin probabilidad de lluvias y con vientos leves de direcciones variables.
  • Según el pronóstico extendido, se mantendrán las condiciones estables durante los próximos días en la provincia, con mañanas frías de invierno y máximas cercanas a los 20°C.
Resumen generado con IA

El frío continuará presente en Tucumán este jueves 9 de julio, aunque el tiempo se mantendrá estable y con buenas condiciones para las actividades al aire libre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por el cielo parcialmente nublado, la presencia de neblina durante la madrugada y una temperatura máxima de 21°C.

La mañana comenzará con una mínima de 8°C y bancos de neblina en distintos sectores de la provincia. Con el correr de las horas, el cielo se presentará ligeramente nublado y el ambiente irá ganando temperatura.

Clima en Tucumán

Por la tarde se espera el momento más agradable del día, con una máxima de 21°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C, aunque las condiciones del tiempo continuarán estables.

El SMN indicó que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada. En tanto, los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 12 km/h: durante la madrugada y la mañana predominarán del sector norte, mientras que por la tarde y la noche rotarán al sur.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones estables continuarán en los próximos días, con máximas cercanas a los 20°C y mañanas frías, propias del invierno tucumano.

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