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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 7 de julio: vuelve el sol, pero seguirá el frío por la mañana

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO EXTREMO. Cuándo se acaba la bomba polar en Tucumán.
FRÍO EXTREMO. Cuándo se acaba la bomba polar en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 7 de julio en Tucumán una jornada fría por la mañana, con una mínima de 4 °C, y una tarde más templada de 17 °C.
  • Tras el ingreso de una masa de aire polar a inicios de mes, el día presentará cielo despejado, vientos leves del norte y nula probabilidad de lluvias en toda la provincia.
  • Se prevé un alivio térmico gradual a partir del miércoles, con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 °C, aunque las mañanas se mantendrán frías el resto de la semana.
Resumen generado con IA

Tras el intenso ingreso de aire polar que marcó el inicio de julio, el frío continuará este martes 7 de julio en Tucumán, aunque con condiciones más agradables durante la tarde. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que será una jornada estable, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.

¿Cuándo termina el frío polar en Argentina? El SMN anticipa un alivio de las temperaturas esta semana

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La temperatura mínima será de 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C, lo que permitirá un leve alivio durante las horas de la tarde.

Pronóstico para este martes 7 de julio en Tucumán

De acuerdo con el SMN, el tiempo se presentará de la siguiente manera:

Madrugada: cielo despejado y temperatura cercana a los 9 °C.

Mañana: ambiente muy frío, cielo despejado y mínima de 4 °C.

Tarde: parcialmente nublado, con una máxima de 17 °C.

Noche: algo nublado y una temperatura estimada en 14 °C.

Durante toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Cómo estará el viento

El viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura respecto de los días anteriores.

La visibilidad será de 9 kilómetros y la humedad rondará el 74%, mientras que a las 21 se registraba una temperatura de 8,7 °C en la capital tucumana.

¿Cuándo subirá la temperatura?

El pronóstico extendido del SMN anticipa que el alivio llegará de manera gradual a partir del miércoles.

Las máximas previstas para los próximos días son:

Miércoles: 20 °C.

Jueves: 20 °C.

Viernes: 20 °C.

Sábado: 18 °C.

Domingo: 17 °C.

Aunque las mañanas continuarán siendo frías durante buena parte de la semana, las tardes serán más templadas gracias al predominio del sol y al ingreso de vientos del norte.

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