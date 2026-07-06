Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 7 de julio: vuelve el sol, pero seguirá el frío por la mañana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 7 de julio en Tucumán una jornada fría por la mañana, con una mínima de 4 °C, y una tarde más templada de 17 °C.
- Tras el ingreso de una masa de aire polar a inicios de mes, el día presentará cielo despejado, vientos leves del norte y nula probabilidad de lluvias en toda la provincia.
- Se prevé un alivio térmico gradual a partir del miércoles, con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 °C, aunque las mañanas se mantendrán frías el resto de la semana.
Tras el intenso ingreso de aire polar que marcó el inicio de julio, el frío continuará este martes 7 de julio en Tucumán, aunque con condiciones más agradables durante la tarde. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que será una jornada estable, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.
La temperatura mínima será de 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C, lo que permitirá un leve alivio durante las horas de la tarde.
Pronóstico para este martes 7 de julio en Tucumán
De acuerdo con el SMN, el tiempo se presentará de la siguiente manera:
Madrugada: cielo despejado y temperatura cercana a los 9 °C.
Mañana: ambiente muy frío, cielo despejado y mínima de 4 °C.
Tarde: parcialmente nublado, con una máxima de 17 °C.
Noche: algo nublado y una temperatura estimada en 14 °C.
Durante toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será del 0%.
Cómo estará el viento
El viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura respecto de los días anteriores.
La visibilidad será de 9 kilómetros y la humedad rondará el 74%, mientras que a las 21 se registraba una temperatura de 8,7 °C en la capital tucumana.
¿Cuándo subirá la temperatura?
El pronóstico extendido del SMN anticipa que el alivio llegará de manera gradual a partir del miércoles.
Las máximas previstas para los próximos días son:
Miércoles: 20 °C.
Jueves: 20 °C.
Viernes: 20 °C.
Sábado: 18 °C.
Domingo: 17 °C.
Aunque las mañanas continuarán siendo frías durante buena parte de la semana, las tardes serán más templadas gracias al predominio del sol y al ingreso de vientos del norte.