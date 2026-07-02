¿Quiénes son los dos juveniles de Reserva que Falcioni subió a la Primera de Atlético Tucumán?

Fuerza riojana

Granillo es delantero, tiene 20 años y puede desempeñarse en todo el frente de ataque. Oriundo de La Rioja, llegó a Atlético a los 17 años y rápidamente comenzó a destacarse por sus principales virtudes: es un atacante incansable en la presión sobre los defensores; pese a no ser un futbolista de gran estatura, suele imponerse en el juego aéreo y aprovecha la fortaleza de su tren inferior para aguantar de espaldas y asociarse con sus compañeros. Ya había sido promovido a Primera este verano al mando de Hugo Colace.