¿Quiénes son los dos juveniles de Reserva que Falcioni subió a la Primera de Atlético Tucumán?

Resumen para apurados
- El DT Julio Falcioni promovió este julio a los juveniles Rodrigo Granillo y Tomás Jung al primer equipo de Atlético Tucumán por la falta de refuerzos y lesiones en el plantel.
- Ambos futbolistas brillaron en el Torneo Proyección. El delantero Granillo aportará goles, mientras que el defensor Jung, ex-River, cubrirá la baja por lesión de Gastón Suso.
- Esta medida confirma la política de Falcioni de dar rodaje a los juveniles consolidados ante el próximo torneo Clausura, abriendo camino a futuras promesas del club norteño.
La Reserva de Atlético Tucumán tuvo una actuación sobresaliente en el Torneo Proyección Apertura y el rendimiento de varios de sus futbolistas repercutió en 25 de Mayo y Chile. Las buenas noticias llegaron hasta el cuerpo técnico de Julio César Falcioni, que decidió promover a dos juveniles que se destacaron en la categoría: Rodrigo Granillo y Tomás Jung ya se sumaron a la pretemporada junto al plantel profesional, que se prepara para competir en el Clausura a partir del 26 de julio, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza.
La decisión del “Emperador” no es azarosa. Responde a la necesidad de cubrir posiciones en un plantel que todavía no incorporó refuerzos en este mercado de pases. Jung llega para sumar una alternativa en la zaga central, mientras que Granillo aportará variantes en la ofensiva.
Fuerza riojana
Granillo es delantero, tiene 20 años y puede desempeñarse en todo el frente de ataque. Oriundo de La Rioja, llegó a Atlético a los 17 años y rápidamente comenzó a destacarse por sus principales virtudes: es un atacante incansable en la presión sobre los defensores; pese a no ser un futbolista de gran estatura, suele imponerse en el juego aéreo y aprovecha la fortaleza de su tren inferior para aguantar de espaldas y asociarse con sus compañeros. Ya había sido promovido a Primera este verano al mando de Hugo Colace.
Además, trabaja con intensidad sin la pelota y también tiene gol: convirtió cinco tantos en los últimos seis partidos como “9” y fue una de las piezas clave para la clasificación de la Reserva a los cuartos de final.
Su inclusión responde a un motivo concreto: Leandro Díaz parece ser la única opción que convence a Falcioni como centrodelantero. Manuel Brondo apenas sumó un puñado de minutos desde la llegada del entrenador y Carlos Abeldaño todavía no logró ganarse su confianza.
Clase “millonaria”
La promoción de Jung también tiene una explicación puntual y está vinculada con la ausencia de Gastón Suso, que se perderá toda la temporada por lesión. El defensor, de 21 años, llegó libre desde River durante este mercado de pases y es un marcador central zurdo que se destaca por su buen juego aéreo y por la calidad de su salida desde el fondo.
Tiene un buen primer pase y suele conducir la pelota para romper líneas y facilitar el inicio de los ataques. Fue titular durante toda la temporada en la Reserva y ahora se sumará a Luciano Vallejo, Clever Ferreira y Gianluca Ferrari como una de las alternativas para integrar la zaga.
Así, Falcioni volvió a enviar un mensaje claro: si los juveniles demuestran estar consolidados desde lo físico, lo técnico y lo mental, no le temblará el pulso para darles una oportunidad, tal como ya ocurrió esta temporada con el tucumano Leonel Vega en la mitad de la cancha.