Qué es Muse Image, la nueva plataforma para generar imágenes con inteligencia artificial

Resumen para apurados
- Meta lanzó esta semana Muse Image, un nuevo modelo de IA para crear y editar imágenes en Instagram y WhatsApp, con el fin de potenciar su rol en el mercado tecnológico.
- La herramienta procesa instrucciones complejas junto al motor Muse Spark. Sin embargo, enfrenta críticas por usar fotos de perfiles públicos de usuarios para generar contenido.
- Meta expandirá esta tecnología a Facebook y Messenger a fin de año. El avance plantea desafíos sobre la privacidad de datos y la regulación de la inteligencia artificial.
Meta todavía quiere tener su rol protagónico en la carrera de productos de inteligencia artificial. Por ese motivo, la compañía que está detrás de Facebook e Instagram presentó Muse Image, un modelo para crear, editar e interactuar con contenido visual en redes sociales.
El modelo fue presentado esta semana y según detalla en su blog, Meta asegura que a diferencia de los generadores de imágenes tradicionales que operan de forma aislada, Muse Image destaca por su capacidad de razonamiento avanzado.
La plataforma trabaja en estrecha colaboración con Muse Spark (el motor de lenguaje de la compañía) lo que le permite analizar instrucciones complejas en lenguaje natural, planificar la composición de escenas, buscar contexto en tiempo real y combinar múltiples referencias visuales simultáneamente.
Muse Image ya ha comenzado su despliegue inicial en herramientas seleccionadas, habilitando más de 30 nuevos efectos de IA para Instagram Stories y la generación de imágenes en chats directos de WhatsApp en países seleccionados. Meta planea expandir esta tecnología próximamente a Facebook, Messenger y a su plataforma publicitaria Meta Advantage+ creative.
El acceso a Muse Image es gratuito para las creaciones cotidianas dentro de Meta AI, aunque las funciones avanzadas y de mayor volumen formarán parte de los planes de suscripción de la compañía.
Críticas y posible controversia
El lanzamiento de Meta no estuvo exento de críticas con su nuevo modelo Muse Image. Según detalló la BBC, este nuevo producto se enfrenta a una fuerte reacción negativa ya que entre sus capacidades se encuentra la generación de imágenes a partir de fotos de perfil de otras personas sin su consentimiento. A diferencia de ChatGPT u otras plataformas de generación de imágenes con IA, Muse utilizaría perfiles personales públicos.
Entre sus herramientas de conversión de texto a imagen disponibles puede crear imágenes a partir de unas pocas líneas de texto escrito sencillo, detalló el medio inglés. Por su parte, Meta detalló que los usuarios pueden configurar su cuenta para que sus imágenes no sean utilizadas para el entrenamiento de IA, incluso si tienen una cuenta pública.
Para bloquear la utilización de imágenes propias, el usuario debe ir a Configuración, luego a Compartir y reutilizar, y desactivar la opción "Permitir que otras personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA de Meta".
Según detalló la compañía, Muse Image estará disponible en Facebook y Messenger, así como en otras secciones de los servicios de Instagram y WhatsApp a finales de año.