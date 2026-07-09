Qué es Muse Image, la nueva plataforma para generar imágenes con inteligencia artificial

Críticas y posible controversia

El lanzamiento de Meta no estuvo exento de críticas con su nuevo modelo Muse Image. Según detalló la BBC, este nuevo producto se enfrenta a una fuerte reacción negativa ya que entre sus capacidades se encuentra la generación de imágenes a partir de fotos de perfil de otras personas sin su consentimiento. A diferencia de ChatGPT u otras plataformas de generación de imágenes con IA, Muse utilizaría perfiles personales públicos.