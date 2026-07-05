El primer bloque —puntos uno a cinco— repite un mandamiento: no cedas lo tuyo. Le dicen que su IA decide su futuro. Que sus datos son un tesoro. Que sus “pesos” (los números internos que un modelo aprende cuando se entrena, es decir, literalmente lo que el modelo sabe) son su destino. Que entregarlos es entregar no solo sus jugadas ganadoras, sino la fábrica misma de jugadas nuevas: lo que ellos llaman “los medios de producción” (en el vocabulario de Marx, las herramientas y recursos con los que se genera la riqueza). Y conviene subrayar algo: entre el mandato (”no cedas lo tuyo”) y las razones que lo acompañan (”tus datos son un tesoro”, “tus pesos son tu destino”) no hay contradicción alguna; al contrario, las segundas fundamentan al primero, y las cinco afirmaciones dicen lo mismo y son todas ciertas. Hasta acá, impecable. ¿Quién podría oponerse a cuidar lo suyo? Nadie. Y precisamente ahí está la eficacia: no lo engañan con una mentira, lo desarman con una verdad. Un silogismo tramposo no necesita premisas falsas; le basta con premisas verdaderas que preparan una conclusión que no se sigue. Estos cinco puntos son esas premisas verdaderas. Lo que dicen hacer es defender su independencia; lo que hacen es ablandarlo para el salto lógico de los puntos ocho y nueve.