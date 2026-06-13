Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV
Hay propuestas online y gratuitas impulsadas por Telecom y Samsung para formarse en inteligencia artificial, programación, análisis de datos y otras habilidades cada vez más demandadas por el mercado laboral.
Resumen para apurados
- Telecom y Samsung lanzan en Argentina capacitaciones gratuitas online en IA, datos y tecnología para mejorar la empleabilidad ante la demanda de perfiles digitales.
- La Academia Digitalers ofrece cursos autogestionados sin requisitos previos, mientras que el programa Solve for Tomorrow de Samsung capacita a estudiantes en proyectos STEM.
- Estas propuestas buscan reducir la brecha digital y preparar a los ciudadanos para el futuro del empleo, facilitando la inserción en un mercado cada vez más automatizado.
Por eso, distintas compañías impulsan programas gratuitos de formación que permiten adquirir conocimientos, obtener certificados y sumar nuevas herramientas para el desarrollo profesional. Actualmente existen convocatorias abiertas para los que buscan prepararse para los desafíos de la economía digital.
Cursos gratuitos de Telecom para aprender tecnología
Una de las opciones disponibles es Academia Digitalers, la plataforma gratuita de formación online impulsada por Personal, de Telecom.
La propuesta reúne cursos desarrollados junto a empresas tecnológicas como Google Cloud, AWS, Huawei, Microsoft y Salesforce. Entre los contenidos disponibles se encuentran inteligencia artificial, programación, análisis de datos, testing, diseño digital, herramientas digitales y desarrollo profesional.
Los cursos son virtuales, autogestionados y asincrónicos, por lo que cada persona puede avanzar a su propio ritmo y desde cualquier lugar del país.
Además, no tienen límite de edad ni requieren conocimientos previos, una característica que amplía las posibilidades de acceso para quienes desean dar sus primeros pasos en el sector tecnológico o actualizar sus competencias.
Los contenidos permanecen disponibles durante todo el año y, al finalizar los recorridos formativos, los participantes pueden obtener certificados que acreditan los conocimientos adquiridos.
Una propuesta para estudiantes secundarios
Otra convocatoria que continúa abierta es Solve for Tomorrow, el programa educativo impulsado por Samsung para estudiantes de escuelas públicas de entre 12 y 19 años.
La iniciativa busca que los jóvenes desarrollen proyectos innovadores para resolver problemáticas de sus comunidades utilizando herramientas STEM, vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Este año el programa incorporó además una nueva temática relacionada con el deporte y su vínculo con la tecnología, con el objetivo de promover proyectos enfocados en inclusión, salud, actividad física y trabajo en equipo.
Actualmente se encuentra abierta la etapa de ideación, por lo que los estudiantes aún pueden presentar sus proyectos y participar de talleres virtuales y presenciales destinados a fortalecer sus propuestas. La convocatoria permanecerá abierta hasta noviembre.
Una vez finalizada esta etapa, se seleccionarán 50 equipos prefinalistas que recibirán capacitaciones y mentorías especializadas para continuar desarrollando y validando sus proyectos.
Cómo inscribirse
Quienes estén interesados en los cursos de Academia Digitalers pueden registrarse de manera gratuita a través de la plataforma oficial del programa: digitalers.educacionit.com, donde encontrarán toda la oferta de capacitaciones disponibles durante el año.
En el caso de Samsung, las postulaciones para Solve for Tomorrow se realizan mediante el sitio web oficial (https://solvefortomorrowlatam.com/en/) de la iniciativa.
Allí también se puede acceder a información sobre las etapas del concurso, los talleres de acompañamiento y los requisitos para participar.