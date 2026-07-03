SociedadTecnología

Ni al 100% ni al 0%: el porcentaje recomendado para cargar el celular sin dañar la batería

¿Sabías que existe un número mágico para tu celular que puede alargar su vida útil? Descubrí cómo proteger la batería de tu dispositivo y evitar sorpresas que van desde el recalentamiento hasta daños graves.

La importancia de saber hasta dónde cargar el celular
La importancia de saber hasta dónde cargar el celular
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en tecnología recomiendan hoy mantener la carga del celular entre el 20% y el 80% para evitar el desgaste prematuro de las baterías de iones de litio.
  • Las baterías de litio sufren estrés químico en los extremos de carga (0% y 100%). Mantenerlas en el rango óptimo reduce los ciclos y evita el sobrecalentamiento nocivo.
  • La adopción de este hábito y el desarrollo de tecnologías de carga inteligente por marcas líderes prometen prolongar la vida útil de los dispositivos a largo plazo.
Resumen generado con IA

La vida útil de la batería de tu celular es clave para su rendimiento, y un simple hábito de carga puede marcar la diferencia. Aunque parece obvio que cargar el dispositivo al 100% es lo mejor, la realidad es que existe un rango específico que beneficia a las baterías de iones de litio, las que usan la mayoría de los smartphones modernos. Entender este punto es fundamental para evitar el desgaste prematuro y asegurar que tu compañero tecnológico te acompañe por mucho más tiempo sin problemas.

Expertos y medios especializados advierten sobre la importancia de no cargar la batería al máximo ni dejar que se descargue por completo. Esta práctica, que a primera vista parece inofensiva, puede generar un estrés innecesario en los componentes internos del dispositivo. Las baterías de iones de litio tienen un número limitado de ciclos de carga, y la forma en que las usas impacta directamente en su duración.

La respuesta a la incógnita es clara: lo ideal es mantener la carga de la batería de tu celular entre el 20% y el 80%. Este rango reduce el estrés en la batería y evita tanto las descargas profundas como las sobrecargas, que son los principales enemigos de su salud. Cargar el teléfono hasta el 100% y dejarlo enchufado, o permitir que baje del 20% con frecuencia, acelera la degradación y acorta su vida útil.

Más allá del porcentaje: cuidá la batería de tu celular

La clave de por qué el rango 20-80% es tan importante radica en la química de las baterías de iones de litio. Cuando se las fuerza a sus límites (ya sea vacías o completamente llenas), experimentan un mayor estrés y generan más calor. Este aumento de temperatura daña las celdas y acelera su desgaste. Mantener la carga en el rango óptimo reduce los ciclos completos de carga, lo que significa que la batería va a conservar su capacidad por más tiempo.

Para incorporar este hábito, tenés varias opciones. Si cargás tu celular durante la noche, podés configurar alarmas para desenchufarlo cuando llegue al 80%, o usar cargadores inteligentes que corten la carga automáticamente. Durante el día, intentá hacer cargas más cortas y frecuentes.

Otro punto fundamental es usar cargadores y cables de calidad, preferentemente los originales o certificados por el fabricante, ya que los genéricos de baja calidad pueden dañar la batería. Además, es una buena idea evitar exponer el celular a temperaturas extremas, ya sea el sol directo o el frío intenso, porque esto también impacta negativamente en la batería. Algunos fabricantes, como Samsung y OnePlus, implementaron tecnologías de carga inteligente que limitan la velocidad una vez que se alcanza cierto porcentaje, ayudando a preservar la integridad de la batería. También recordá que calibrar la batería cada tanto, es decir, dejar que se descargue por completo y luego cargarla al 100%, puede ayudar a que el sistema operativo muestre el porcentaje de carga de forma más precisa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué desbloqueamos el celular todo el tiempo? La explicación de la psicología

¿Por qué desbloqueamos el celular todo el tiempo? La explicación de la psicología

Cuidado con esta llamada: así funciona el fraude telefónico que busca quedarse con tu WhatsApp

Cuidado con esta llamada: así funciona el fraude telefónico que busca quedarse con tu WhatsApp

Lo más popular
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA
2

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura
3

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
4

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

No te rindas: el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela
5

"No te rindas": el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
3

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
4

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
5

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Más Noticias
Museo de Lola Mora: cómo funcionará y cuánto costará visitar esta obra de César Pelli

Museo de Lola Mora: cómo funcionará y cuánto costará visitar esta obra de César Pelli

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró una condena histórica contra su ex pareja por violencia de género

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró una condena histórica contra su ex pareja por violencia de género

No te rindas: el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

"No te rindas": el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Bienvenidos a Peronia

Bienvenidos a Peronia

Comentarios