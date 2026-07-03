Ni al 100% ni al 0%: el porcentaje recomendado para cargar el celular sin dañar la batería

Otro punto fundamental es usar cargadores y cables de calidad, preferentemente los originales o certificados por el fabricante, ya que los genéricos de baja calidad pueden dañar la batería. Además, es una buena idea evitar exponer el celular a temperaturas extremas, ya sea el sol directo o el frío intenso, porque esto también impacta negativamente en la batería. Algunos fabricantes, como Samsung y OnePlus, implementaron tecnologías de carga inteligente que limitan la velocidad una vez que se alcanza cierto porcentaje, ayudando a preservar la integridad de la batería. También recordá que calibrar la batería cada tanto, es decir, dejar que se descargue por completo y luego cargarla al 100%, puede ayudar a que el sistema operativo muestre el porcentaje de carga de forma más precisa.