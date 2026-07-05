Etimológicamente, pereza viene del latín pigritia derivada de piger, que significa lento, pesado o reacio (gracias Gemini por la definición, ja). En la tradición clásica, no era el descanso físico del que trabaja duro; era la reticencia o desgana del alma a realizar el esfuerzo necesario para su propio crecimiento y perfección. Es, literalmente, huir de la tensión que nos hace mejores.



Aclaremos los tantos de entrada para no pecar de soberbios: el esfuerzo físico de un obrero cargando bolsas de cemento de cincuenta kilos exige un desgaste corporal absoluto. Pero a nivel biológico, el cerebro es el órgano más glotón de nuestra anatomía: representa apenas el 2% de nuestro peso pero consume más del 20% de nuestra energía diaria. Por eso, por puro instinto de supervivencia evolutiva, nuestra mente busca siempre el atajo y evita gastar calorías de más.