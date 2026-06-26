El colegio tucumano que enseña a usar la inteligencia artificial con un contrato de honestidad intelectual

Sin embargo, advierte que el uso de la inteligencia artificial debe estar acompañado por un fuerte compromiso con la honestidad académica. Por eso propone que los alumnos expliciten de qué manera utilizaron la herramienta en sus trabajos. "Lo que yo les pido es un contrato de honestidad intelectual. Los chicos tienen que indicar qué partes resolvieron con inteligencia artificial, qué fue lo que le solicitaron y cuál fue el análisis o la corrección que ellos realizaron sobre la información obtenida", explica.