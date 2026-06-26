El colegio tucumano que enseña a usar la inteligencia artificial con un contrato de honestidad intelectual
En el Colegio Kinder y Colegio del Sol la apuesta pasa por fortalecer el sentido de comunidad. La educación ambiental funciona allí como una herramienta para construir vínculos entre estudiantes, docentes y familias.
Desde los primeros años, los chicos participan en proyectos de reciclaje, elaboración de ecoladrillos y compostaje. Pero el aprendizaje no termina cuando salen del aula. Las actividades continúan en sus hogares y requieren la participación activa de madres, padres y hermanos. "Nosotros consideramos que somos un equipo con las familias", detalló Matías Giori, apoderado de la institución, durante su participación en "Encuentros LA GACETA Educación 2026".
La escuela funciona incluso como punto verde para el barrio. Las familias pueden acercar materiales reciclables y participar de iniciativas ambientales que involucran a toda la comunidad educativa.
Aprender a frustrarse
Hay una competencia que Giori destacó como indispensable para el futuro del niño y del joven: la capacidad de enfrentar la frustración.
Giori advirtió que muchos chicos crecen en una cultura de la inmediatez, donde los resultados parecen llegar de forma instantánea. "Consideramos fundamental enseñarles que el esfuerzo no siempre garantiza éxito inmediato y que equivocarse forma parte del aprendizaje", sostuvo.
La clave, explicó, está en desarrollar la capacidad de dialogar, buscar soluciones y sostener relaciones respetuosas incluso cuando las cosas no salen como se esperaba.
El desafío de las pantallas y la inteligencia artificial
Las transformaciones sociales también obligan a repensar el uso de la tecnología. Ambas instituciones reconocieron que los celulares y las pantallas generan desafíos crecientes para la atención y la convivencia escolar. Por eso implementan distintas estrategias para limitar su uso durante las clases y favorecer los intercambios presenciales.
Giori también habló de la irrupción de la inteligencia artificial en la educación. El desafío, según dijo, ya no pasa por prohibir estas herramientas, sino por aprender a utilizarlas de manera responsable y crítica dentro del ámbito escolar.
"Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que todavía va a mejorar mucho, y la escuela tiene que adaptarse a esa herramienta y darle la posibilidad a los chicos de usarla", sostiene. Desde su perspectiva, el rol de los docentes también debe evolucionar. En lugar de diseñar actividades que busquen evitar el uso de la IA, considera que las consignas deben adaptarse para que los estudiantes puedan resolverlas con el apoyo de estas tecnologías, integrándolas al proceso de aprendizaje.
Sin embargo, advierte que el uso de la inteligencia artificial debe estar acompañado por un fuerte compromiso con la honestidad académica. Por eso propone que los alumnos expliciten de qué manera utilizaron la herramienta en sus trabajos. "Lo que yo les pido es un contrato de honestidad intelectual. Los chicos tienen que indicar qué partes resolvieron con inteligencia artificial, qué fue lo que le solicitaron y cuál fue el análisis o la corrección que ellos realizaron sobre la información obtenida", explica.
Giori remarca que la IA no es infalible y que, precisamente por eso, resulta fundamental desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. "La inteligencia artificial no es una herramienta perfecta, comete muchos errores. Es importante crear en los chicos el criterio de comparar fuentes", afirma. "No tienen que quedarse solamente con lo que les dice la inteligencia artificial, sino leer en otros lados y desarrollar el criterio necesario para corregir o validar la información que reciben", concluye.