Jaldo reclamó por la baja recaudación de las provincias

Sin síntomas de mejoría

Previo a trasladarse a pie hasta la plaza Independencia para continuar con los festejos patrios, el gobernador ahondó en la preocupación que tiene él y los gobernadores. “Nosotros, como provincia, necesitamos también que, como a la macro le está empezando a ir bien, queremos tener síntomas de mejoría en la microeconomía. Tiene que ver con las provincias y con los servicios esenciales, que los damos nosotros, las provincias de la República Argentina. Tenemos responsabilidad de los servicios esenciales para nuestra gente”, ahondó el titular del Ejecutivo en respuesta a este diario, insistiendo con la necesidad de que la Nación intervenga de algún modo para que las provincias recuperen la recaudación. En Tucumán, en lo que va del año, la caída representa alrededor del 9%, porcentaje que representaría poco más de $70.000 millones.