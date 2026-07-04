Política

Paso a paso: cómo será la visita de Javier Milei a Tucumán para los festejos por el Día de la Independencia

El Gobierno dio a conocer el cronograma completo de actividades para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina en la provincia.

CASA HISTÓRICA
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Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei viajará a Tucumán el 8 de julio para participar de la Vigilia Patria en la Casa Histórica por el aniversario de la Declaración de la Independencia.
  • El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la visita y detalló el cronograma, que incluye un desfile cívico-militar, el Tedeum y la presencia de ministros y legisladores nacionales.
  • El encuentro busca consolidar la relación entre el gobierno nacional y la provincia, posicionando a Tucumán en el centro institucional y fomentando la participación ciudadana.
Resumen generado con IA

Con la mirada puesta en una de las fechas más importantes del calendario nacional, Tucumán ultima los preparativos para celebrar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el presidente Javier Milei estará presente en la provincia para participar de la tradicional Vigilia Patria que se realizará el próximo 8 de julio en la Casa Histórica.

El mandatario provincial informó que la confirmación llegó desde la Casa Rosada y destacó la importancia institucional de la visita presidencial.

"La Secretaría General de la Presidencia nos confirmó que viene el Presidente el día 8, a las 20 aproximadamente, a participar de la vigilia en la Casa Histórica. Es importante que el Presidente venga, porque Tucumán es la capital simbólica de la República Argentina", afirmó Jaldo.

Además, señaló que el acto contará con una importante presencia de funcionarios nacionales y autoridades provinciales. "Seguramente el licenciado Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, va a estar presente, como muchos de los ministros, diputados y senadores nacionales, que nos van a estar acompañando. Lo mismo que todas las autoridades provinciales de los tres poderes", indicó.

El gobernador también invitó a la comunidad a sumarse a las celebraciones por el Día de la Independencia. "Estos festejos patrios no son solo de las autoridades. Por eso nosotros estamos invitando a todo el pueblo tucumano para que acompañen y que juntos podamos rendir un homenaje a nuestros próceres", expresó.

Paso a paso: el cronograma de actividades por el Día de la Independencia en Tucumán

Las actividades oficiales comenzarán el miércoles 8 de julio y se extenderán hasta el mediodía del jueves 9, con actos tradicionales y propuestas culturales.

Miércoles 8 de julio

14.30: "Homenajeando a la Patria desde Tucumán", en la explanada del Palacio de Gobierno.

20.30: Función extraordinaria "Celebrando la Independencia", en el Teatro San Martín.

23.00: Vigilia Patria y homenaje a los próceres de 1816, en el Museo Casa Histórica de la Independencia, con la participación del presidente Javier Milei.

Jueves 9 de julio

9.30: Tradicional chocolate patrio, en la explanada del Palacio de Gobierno.

10.30: Izamiento de la Bandera Nacional en el mástil de Plaza Independencia.

11.00: Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral.

12.00: Gran Desfile Cívico Militar, en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati y Haití.

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