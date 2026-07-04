Paso a paso: cómo será la visita de Javier Milei a Tucumán para los festejos por el Día de la Independencia

Con la mirada puesta en una de las fechas más importantes del calendario nacional, Tucumán ultima los preparativos para celebrar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el presidente Javier Milei estará presente en la provincia para participar de la tradicional Vigilia Patria que se realizará el próximo 8 de julio en la Casa Histórica.