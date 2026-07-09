Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal

Franco David Alderete (31) es considerado una persona emprendedora y hábil para los negocios. Su nombre ahora aparece en el centro de una investigación que promete dar que hablar. Fue denunciado por dirigir una empresa que habría cometido una estafa piramidal que, hasta el momento, generó un perjuicio económico superior a los $530 millones. Sin embargo, los investigadores sostienen que, a medida que el caso tome estado público, podría registrarse una avalancha de denuncias y los montos reclamados se cuadruplicarían.
Este expediente tiene dos particularidades. La primera es que el investigado captaba fondos para comprar en China suplementos alimentarios y artículos tecnológicos. A cambio, a quienes invertían pesos les ofrecía una rentabilidad mensual mínima del 7%, porcentaje que aumentaba si los aportes superaban los $20 millones. En el caso de las inversiones en dólares, sin importar el monto, prometía una tasa del 3,5% mensual.
La segunda característica que distingue a este caso es que Alderete, al enterarse de que se estaban presentando denuncias en su contra, decidió comparecer voluntariamente ante el fiscal Fernando Blanno para aclarar su situación y ponerse a disposición de la Justicia. Fuentes judiciales confirmaron que, durante su declaración, explicó cómo surgió la empresa y aseguró que no había cometido ninguna estafa, sino que atravesaba dificultades para cumplir con los compromisos de pago asumidos.
El origen
El denunciado relató que la firma Lebron Group SA comenzó a funcionar en 2020 en un departamento ubicado sobre avenida Mitre al 100. Posteriormente se trasladó a otro inmueble de la misma avenida, pero al 500. También explicó que constituyó una sociedad junto a su primo, Iván Manzur Eter.
“Operamos comercialmente con la sociedad durante varios años. A través de ella realizábamos compras, ventas, operaciones con proveedores y trámites de habilitación comercial. Después comenzamos a tomar acreedores, uno de los primeros fue Patricia Ghiggia, mi tía y madre del administrador”, declaró. Justamente, esa mujer fue quien presentó la primera denuncia penal en su contra.
Según explicó, desarrollaba dos actividades económicas paralelas. Por un lado, realizaba este tipo de operaciones financieras y, por otro, administraba comercios dedicados a la venta de suplementos alimentarios en la capital tucumana, Lules y Yerba Buena.
Los denunciantes, según confirmaron fuentes judiciales, presentaron pruebas para demostrar que el creador de Lebron llevaba una vida cargada de lujos. Incorporaron fotografías de viajes realizados a distintos países de Europa y destinos exóticos, imágenes de vehículos de alta gama y registros que lo mostraban en una vivienda ubicada en un country de Yerba Buena.
“Jamás exhibí ningún bien falso ni tampoco ningún patrimonio que no tenga. Mi auto es modelo 2012 y tampoco poseo casas; alquilo el inmueble en el que vivo”, declaró ante la Justicia.
Alderete tampoco ocultaba en sus redes sociales su simpatía por el presidente Javier Milei. No sólo respaldaba su gestión, sino que además se mostraba como un activo militante de La Libertad Avanza. Sus allegados y algunos denunciantes aseguraron incluso que tenía aspiraciones políticas y que pretendía ser candidato a intendente de Lules. Referentes libertarios, sin embargo, negaron que forme parte de la estructura partidaria.
La caída
Las víctimas señalaron que comenzaron a sufrir incumplimientos en los pagos comprometidos durante 2023. Sin embargo, sostienen que Alderete continuó captando inversionistas al menos hasta diciembre del año pasado.
“Esa es una prueba concreta de que estamos ante una maniobra perfectamente planificada. Pese a que sabía que no estaba en condiciones de asumir nuevos compromisos, seguía incorporando inversionistas”, sostuvo el abogado Juan Pablo Bello.
A partir de ese período, además de comercializar suplementos alimentarios a través de Grupo Lebron SRL junto a su ex pareja, Alderete creó Children SAS, una empresa dedicada a la explotación de jardines maternales. Más adelante, cuando ARCA le bloqueó el CUIT por motivos que no precisó, constituyó Total Finans SAS, que pasó a reemplazar a la anterior y era administrada por Celeste Salvatierra.
Llegó a tener cinco locales comerciales abiertos y un bar dentro de la sucursal de Yerba Buena, estructura que, según afirmó, le demandaba gastos mensuales cercanos a los $25 millones. En total, empleaba a unas 40 personas. Sin embargo, cuando comenzaron los problemas financieros, varios trabajadores fueron despedidos o renunciaron y posteriormente iniciaron demandas laborales.
“Hace un tiempo que la empresa entró en cesación de pagos por problemas financieros. Estoy aquí para ponerme a disposición y aportar cualquier documentación que sea necesaria”, le manifestó al fiscal Blanno.
“Quiero informarles que la empresa realizó pagos a los acreedores hasta último momento e intentamos sostener la actividad todo el tiempo que fue posible. Hoy resulta inviable continuar abonando los intereses comprometidos. Pongo a disposición toda la documentación que se me requiera”, añadió.
“Esa es una excusa recurrente de las personas que se ven involucradas en maniobras de este tipo. Hablan de cesación de pagos y no de una estafa”, sostuvo el abogado Juan Guerrero. “Eso deberá demostrarlo. Pero desde ya le digo que es falso que estén cumpliendo con los pagos comprometidos”, agregó en una entrevista con LA GACETA.
Uno de los denunciantes aportó un dato que podría resultar clave para la investigación. En la denuncia que presentó y luego ratificó judicialmente, explicó que Alderete le había dicho que todos los problemas comenzaron cuando la aduana de Estados Unidos retuvo un contenedor con mercadería, situación que le impedía afrontar los pagos pactados.
Como alternativa, le habría ofrecido suplementos alimentarios, aparatos para gimnasios, terrenos, cheques y electrodomésticos, aunque sin aportar documentación que acreditara la existencia de esos bienes. Según los investigadores, esa misma estrategia habría sido utilizada con otros inversionistas.