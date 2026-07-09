Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal

Franco David Alderete (31) es considerado una persona emprendedora y hábil para los negocios. Su nombre ahora aparece en el centro de una investigación que promete dar que hablar. Fue denunciado por dirigir una empresa que habría cometido una estafa piramidal que, hasta el momento, generó un perjuicio económico superior a los $530 millones. Sin embargo, los investigadores sostienen que, a medida que el caso tome estado público, podría registrarse una avalancha de denuncias y los montos reclamados se cuadruplicarían.