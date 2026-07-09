El Gobierno nacional alineó su tropa antes de la cumbre en Tucumán

En una semana de alto voltaje político y simbólico, la mesa de conducción del gobierno nacional activó un reagrupamiento de urgencia. La programación del encuentro de este miércoles en la Casa Rosada, a pocas horas del desembarco de las principales figuras de la política argentina en San Miguel de Tucumán por los actos del Día de la Independencia, desnudó la necesidad del oficialismo de blindar su frente interno y aceitar los engranajes institucionales antes de exhibir fortaleza pública junto a los gobernadores provinciales.
El mitin, desarrollado en Balcarce 50, estuvo signado por una profunda renovación interna y un cambio visible de liderazgos. Se trató de la primera reunión de la mesa política desde la salida de Manuel Adorni del esquema gubernamental. El encuentro, que en ediciones anteriores solían utilizarse como un salvoconducto para respaldar al ahora ex funcionario, se convirtió esta vez en el canal formal para exponer la nueva distribución de roles en la cúpula del poder.
La principal novedad de la jornada fue el debut de Diego Santilli en su flamante rol de jefe de Gabinete y coordinador de los ministros. El dirigente asumió la conducción del espacio con una impronta enfocada en la gestión y la negociación.
La fotografía de la jornada en Balcarce 50 exhibió un equilibrio de fuerzas entre el núcleo duro de la Presidencia, el equipo económico y las espadas legislativas. Junto a Santilli sentaron posiciones Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, acompañados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El armado parlamentario se construyó con el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt —encargado del vínculo con el Congreso—, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Además, hizo su aparición el secretario de Prensa, Fabián Fernández, quien trabaja junto al vocero Adrián Ravier para renovar la comunicación gubernamental.
Bullrich y Martín Menem fueron los encargados de repasar minuciosamente el estado de los proyectos clave del Ejecutivo, fijando prioridades legislativas inmediatas. Entre ellas, se ratificó que el próximo jueves 16 de julio se tratará en el Senado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta iniciativa no había podido debatirse en la última sesión debido a que, si el oficialismo habilitaba el quórum, la oposición amenazaba con avanzar ferozmente con la interpelación y una moción de censura contra el propio Adorni.
Por su parte, Karina Milei ubicó a las modificaciones del proyecto de Inocencia Fiscal II dentro del podio de las tres prioridades absolutas del Gobierno. Esta iniciativa complementará la ley de inocencia fiscal ya sancionada, la cual no generó el efecto esperado para volcar al circuito formal los denominados “dólares del colchón”. El nuevo texto, que ingresará formalmente por la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio una vez que la Presidencia termine de pulirlo, sumará cambios destinados a ampliar el acceso al régimen, fortalecer la seguridad jurídica y otorgar mayores garantías a quienes se plieguen, incorporando aportes técnicos de profesionales del sector.
Mirada económica
En el plano estrictamente técnico, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. El jefe de la cartera de Hacienda hizo especial énfasis en el crecimiento de la construcción, que registró un avance del 6,3% mensual y del 4,1% interanual durante el mes de mayo. En paralelo, Caputo informó sobre los progresos en el diseño de nuevos proyectos que elaboran junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien también se hizo presente en la Casa Rosada para coordinar la estrategia comunicacional.
Entre estas nuevas iniciativas oficiales se destacan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, diseñada para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar al fisco, y un inédito proyecto de ley que propone “apagar” el Estado de forma automática cuando se agote el Presupuesto nacional vigente.
Objetivo electoral
El debate político también reservó un capítulo crucial para la ambiciosa e intrincada reforma electoral que el Gobierno pretende cosechar en el Congreso, cuyo principal norte es lograr la eliminación de las PASO. Como el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios para cristalizar la supresión definitiva, en Balcarce 50 se barajó con fuerza la alternativa de suspender las primarias para 2027. En este ajedrez, Patricia Bullrich se mostró sumamente activa defendiendo opciones alternativas que facilitan el consenso con los bloques dialoguistas. La principal prenda de negociación que el Ejecutivo evalúa ofrecer a los gobernadores aliados para destrabar la reforma es la habilitación de colectoras legislativas bajo el paraguas de la boleta única. Este sistema permitiría que distintas listas provinciales compitan utilizando la candidatura presidencial de Javier Milei. De este modo, los candidatos a diputados de LLA y de otros espacios provinciales afines podrían disputar votos dentro de una misma oferta nacional, garantizando el apoyo territorial al proyecto de la Casa Rosada.