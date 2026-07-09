El Gobierno nacional alineó su tropa antes de la cumbre en Tucumán

Objetivo electoral

El debate político también reservó un capítulo crucial para la ambiciosa e intrincada reforma electoral que el Gobierno pretende cosechar en el Congreso, cuyo principal norte es lograr la eliminación de las PASO. Como el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios para cristalizar la supresión definitiva, en Balcarce 50 se barajó con fuerza la alternativa de suspender las primarias para 2027. En este ajedrez, Patricia Bullrich se mostró sumamente activa defendiendo opciones alternativas que facilitan el consenso con los bloques dialoguistas. La principal prenda de negociación que el Ejecutivo evalúa ofrecer a los gobernadores aliados para destrabar la reforma es la habilitación de colectoras legislativas bajo el paraguas de la boleta única. Este sistema permitiría que distintas listas provinciales compitan utilizando la candidatura presidencial de Javier Milei. De este modo, los candidatos a diputados de LLA y de otros espacios provinciales afines podrían disputar votos dentro de una misma oferta nacional, garantizando el apoyo territorial al proyecto de la Casa Rosada.