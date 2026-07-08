Cómo fue el paso de Javier Milei por la Casa Histórica en la vigilia del 9 de Julio

El presidente Javier Milei participó este miércoles por la noche de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde encabezó el acto central previo a la conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
El mandatario arribó al emblemático edificio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
La actividad oficial se desarrolló en el lugar donde el 9 de julio de 1816 los congresales declararon la Independencia argentina, escenario elegido para el acto central de la vigilia.
Como parte de la ceremonia, se entonó el Himno Nacional Argentino y, posteriormente, el Presidente pronunció un discurso que fue transmitido por cadena nacional.
Durante su mensaje, Milei repasó las principales medidas impulsadas por su gestión, destacó el acompañamiento de los gobernadores a distintas iniciativas del Gobierno y afirmó que "este momento histórico se asemeja a una segunda independencia".
Antes de la medianoche, el jefe de Estado encabezó la tradicional fotografía institucional junto a los gobernadores presentes en el Salón de Jura del Museo Casa Histórica de la Independencia.
La visita de Milei a Tucumán se dio en el marco de los actos oficiales organizados por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, que continuarán este 9 de Julio con las actividades protocolares previstas en la provincia.