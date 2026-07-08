Política

Cómo fue el paso de Javier Milei por la Casa Histórica en la vigilia del 9 de Julio

El Presidente fue recibido por Osvaldo Jaldo, encabezó la entonación del Himno Nacional, brindó un discurso por cadena nacional y compartió una foto con los gobernadores presentes.

EN LA CASA HISTÓRICA. El Presidente destacó las reformas impulsadas por su gestión, agradeció a Osvaldo Jaldo por la organización de la vigilia y convocó a avanzar con una nueva etapa de cambios.
EN LA CASA HISTÓRICA. El Presidente destacó las reformas impulsadas por su gestión, agradeció a Osvaldo Jaldo por la organización de la vigilia y convocó a avanzar con una nueva etapa de cambios.
08 Julio 2026

El presidente Javier Milei participó este miércoles por la noche de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde encabezó el acto central previo a la conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El mandatario arribó al emblemático edificio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La actividad oficial se desarrolló en el lugar donde el 9 de julio de 1816 los congresales declararon la Independencia argentina, escenario elegido para el acto central de la vigilia.

LLEGÓ CON SU HERMANA. El mandatario arribó a la Casa Histórica acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. LLEGÓ CON SU HERMANA. El mandatario arribó a la Casa Histórica acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Como parte de la ceremonia, se entonó el Himno Nacional Argentino y, posteriormente, el Presidente pronunció un discurso que fue transmitido por cadena nacional.

Durante su mensaje, Milei repasó las principales medidas impulsadas por su gestión, destacó el acompañamiento de los gobernadores a distintas iniciativas del Gobierno y afirmó que "este momento histórico se asemeja a una segunda independencia".

Antes de la medianoche, el jefe de Estado encabezó la tradicional fotografía institucional junto a los gobernadores presentes en el Salón de Jura del Museo Casa Histórica de la Independencia.

JUNTO A LOS GOBERNADORES. El jefe de Estado encabezó la tradicional fotografía institucional en el Salón de Jura del Museo Casa Histórica de la Independencia. JUNTO A LOS GOBERNADORES. El jefe de Estado encabezó la tradicional fotografía institucional en el Salón de Jura del Museo Casa Histórica de la Independencia.

La visita de Milei a Tucumán se dio en el marco de los actos oficiales organizados por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, que continuarán este 9 de Julio con las actividades protocolares previstas en la provincia.

Temas Osvaldo JaldoDía de la IndependenciaJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final
1

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Jaldo también patea con la derecha
2

Jaldo también patea con la derecha

El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria
3

El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”
4

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

Agenda en peñas y bares: propuestas independientes
5

Agenda en peñas y bares: propuestas independientes

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
2

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio
3

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Jaldo también patea con la derecha
4

Jaldo también patea con la derecha

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos
5

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Más Noticias
Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Colombia: acusan a Petro de querer dar un golpe de Estado

Colombia: acusan a Petro de querer dar un golpe de Estado

Hablemos de Salud, hablemos de Prensa

Hablemos de Salud, hablemos de Prensa

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta viajar dentro del país o viajar al exterior

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta viajar dentro del país o viajar al exterior

Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio

Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Jaldo también patea con la derecha

Jaldo también patea con la derecha

Comentarios