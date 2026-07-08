"Nunca más hablamos del tema": el Profe Salorio reveló la decisión del Mundial 2006 que marcó a Lionel Messi

Gerardo "el Profe" Salorio, histórico preparador físico de las selecciones juveniles argentinas, recordó uno de los episodios más debatidos de la carrera de Lionel Messi: la decisión de no hacerlo ingresar en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006 frente al conjunto local. A dos décadas de aquel partido, aseguró que la eliminación fue tan dolorosa que dentro del cuerpo técnico "nunca más hablamos del tema".