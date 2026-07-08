El tierno abrazo de Scaloni con su familia tras el triunfo de Argentino: así están sus hijos hoy
Tras la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un emotivo abrazo con su familia en el campo de juego. Ian y Noah, sus hijos, sorprendieron por lo grandes que están.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni protagonizó un emotivo abrazo con su familia en el campo de juego tras clasificar a Argentina a cuartos del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Egipto.
- El festejo se viralizó por el bajo perfil de sus hijos Ian y Noah. Ocurrió tras una remontada de Argentina, cuya personalidad y actitud fueron elogiadas luego por el entrenador.
- Este emotivo momento se consolidó como una de las postales más icónicas del torneo, mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar la fase de cuartos de final.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. Luego de la remontada por 3 a 2 frente a Egipto, Lionel Scaloni ingresó al campo de juego para celebrar junto a su familia y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Después del pitazo final, el entrenador argentino se fundió en un abrazo con sus seres queridos, en un momento de desahogo tras uno de los partidos más intensos del torneo.
El abrazo de Lionel Scaloni con su familia tras el triunfo de Argentina
Las imágenes muestran a Scaloni reencontrándose primero con sus hijos, Ian y Noah, a quienes abrazó con emoción apenas terminó el encuentro. Instantes más tarde, el director técnico también besó y abrazó a su esposa, en una celebración íntima que reflejó la alegría y el alivio por haber conseguido el pase a la siguiente instancia del Mundial.
La familia de Scaloni mantiene un perfil muy bajo y rara vez aparece en publicaciones públicas o en las redes sociales del entrenador, por lo que las imágenes despertaron una gran repercusión entre los hinchas.
La reflexión de Scaloni después de la remontada ante Egipto
En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador destacó la personalidad de su equipo para revertir un resultado adverso y valoró la actitud de los jugadores durante todo el encuentro.
"El partido fue de Argentina. Ellos tienen un muy buen equipo, con grandes jugadores. Lo más importante fue la capacidad de reponerse. No dieron una pelota por perdida", expresó.
Además, dejó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos: "El que no es argentino no lo entiende: cuando la cosa empeora, damos todo". Scaloni también aseguró que nunca perdió la confianza en el funcionamiento del equipo, incluso cuando el marcador era desfavorable.
Según explicó, la Selección mantuvo su identidad durante todo el partido y la remontada terminó siendo una demostración del carácter del plantel. Con el triunfo frente a Egipto, Argentina avanzó a los cuartos de final y el emotivo abrazo del entrenador con su familia se convirtió en una de las postales más recordadas de la noche.