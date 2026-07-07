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Atentado en Damasco: explotan dos bombas cerca del hotel de Macron durante su histórica visita a Siria

El ataque, que dejó 18 heridos, pone a prueba la frágil estabilidad del nuevo gobierno sirio tras la caída de Al-Assad.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dos bombas estallaron en Damasco cerca del hotel del presidente francés Emmanuel Macron durante su histórica visita oficial a Siria para reunirse con el nuevo gobierno.
  • Los artefactos caseros hirieron a 18 personas. El ataque ocurre tras la caída de Al-Assad, en un intento de la gestión de Al-Sharaa por consolidar el control y la paz en el país.
  • El atentado desafía la estabilidad prometida por Siria, clave para el interés económico francés en energía y el debate sobre la transición que continuará en la cumbre de la OTAN.
Resumen generado con IA

Dos explosiones sacudieron el corazón de Damasco, apenas a 200 metros del hotel Four Seasons, donde se hospeda el presidente francés, Emmanuel Macron. El incidente ocurrió durante el segundo día de una visita oficial de alto impacto simbólico, ya que Macron es el primer líder de una potencia occidental en pisar suelo sirio tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

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Pese a la cercanía de las detonaciones, el Palacio del Elíseo confirmó que el mandatario se encuentra sano y salvo. En el momento del ataque, Macron ya había abandonado el hotel para dirigirse al palacio presidencial, donde mantendría una reunión clave con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa.

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Seguridad en jaque y víctimas civiles

El Ministerio del Interior sirio informó que 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas por la explosión de dos bombas de fabricación casera. Según el reporte oficial, los artefactos estaban ocultos en un vehículo y en un contenedor de basura, y estallaron mientras las fuerzas de seguridad realizaban maniobras para desmantelarlos.

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"Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo antes de que evacuaran la zona", relató Hamam Hammoud, un testigo que trabaja en las inmediaciones. El ataque dejó un rastro de destrucción visible: ventanas destrozadas en el Ministerio de Turismo y manchas de sangre en las aceras. 

Horas después, Macron reafirmó su agenda a través de sus redes sociales: “Nada podrá sofocar la aspiración de los sirios a vivir en una Siria soberana y segura. Mi visita continúa”.

El desafío de Al-Sharaa ante una nueva era

Este atentado representa un golpe directo a la narrativa de estabilidad que intenta proyectar Ahmed al-Sharaa. El actual líder, quien encabezó la insurgencia que puso fin a medio siglo de gobierno de la familia Assad, busca consolidar su control sobre un territorio devastado por 14 años de guerra civil.

Según Al-Sharaa, la presencia de Macron es una validación internacional crucial. Sin embargo, el ataque remarca la vulnerabilidad del proceso de pacificación, especialmente tras otro atentado ocurrido hace pocos días en un café de la capital que dejó diez muertos. 

El gobierno islamista moderado enfrenta el reto de convencer a las potencias occidentales y a las minorías religiosas locales de que puede garantizar el orden y el pluralismo político frente a los remanentes de la insurgencia y las facciones radicales.

Reconstrucción y estrategia energética: el interés de Francia

Más allá de la seguridad, la visita tiene un fuerte componente económico. Macron viajó acompañado por una comitiva de empresarios, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies. El interés francés radica en el potencial de Siria como un corredor estratégico para el petróleo iraquí hacia el Mediterráneo, ofreciendo una ruta alternativa al siempre conflictivo Estrecho de Ormuz.

“Siria hoy ha recuperado su papel vital como enlace indispensable en el mercado global”, afirmó Al-Sharaa durante un foro económico conjunto. Por su parte, el Elíseo mantiene su respaldo al nuevo liderazgo sirio, habiendo impulsado ya el levantamiento de la mayoría de las sanciones internacionales en mayo de 2025. 

Tras concluir su agenda en Damasco, Macron se dirigirá a la cumbre de la OTAN en Turquía, donde se espera que el futuro de la nueva Siria sea uno de los temas centrales de la agenda internacional. 

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