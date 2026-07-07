Atentado en Damasco: explotan dos bombas cerca del hotel de Macron durante su histórica visita a Siria

Dos explosiones sacudieron el corazón de Damasco, apenas a 200 metros del hotel Four Seasons, donde se hospeda el presidente francés, Emmanuel Macron. El incidente ocurrió durante el segundo día de una visita oficial de alto impacto simbólico, ya que Macron es el primer líder de una potencia occidental en pisar suelo sirio tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.