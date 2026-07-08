Atlético superó a Tucumán Central en dos amistosos en el Monumental José Fierro

El conjunto de 25 de Mayo y Chile se quedó con la victoria por 3-1 gracias a los goles de Díaz, de penal, Tesuri y Galván. El "Loco" fue el encargado de abrir el marcador desde los 12 pasos en un partido que, hasta ese momento, había sido muy equilibrado. Según comentaron desde Tucumán Central, ambos equipos mostraron un buen nivel de juego durante gran parte del encuentro, aunque una vez que Atlético logró ponerse en ventaja hizo pesar la diferencia de jerarquía y terminó inclinando el desarrollo a su favor. Rodrigo Abregú marcó el descuento para el conjunto de Villa Alem.