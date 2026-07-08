Atlético superó a Tucumán Central en dos amistosos en el Monumental José Fierro

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció este martes a Tucumán Central en dos amistosos en el Monumental José Fierro, buscando ponerse a punto para el inicio del Torneo Clausura.
- El DT Julio Falcioni mantuvo la base del semestre anterior y sumó juveniles en triunfos por 3-1 y 2-1, bajo un formato de juego adaptado a la pretemporada física.
- Estos ensayos consolidan el funcionamiento colectivo de cara al debut oficial del 26 de julio ante Independiente Rivadavia, buscando iniciar el torneo con un buen resultado.
Atlético Tucumán continúa ajustando detalles de cara al inicio del Torneo Clausura y este martes dio un nuevo paso en su preparación con dos amistosos frente a Tucumán Central en el estadio Monumental José Fierro. El equipo dirigido por Julio César Falcioni se impuso 3-1 en el primer encuentro y 2-1 en el segundo, en una jornada que sirvió para sumar rodaje y seguir afianzando la idea futbolística de cara al debut del próximo 26 de julio frente a Independiente Rivadavia.
En el primer ensayo, el "Decano" presentó el mismo equipo que venció 3-0 a Talleres por la Copa Argentina, el último compromiso oficial del semestre. Luis Ingolotti estuvo en el arco; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván conformaron la defensa; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola integraron el medio campo, mientras que Leandro Díaz fue la referencia ofensiva.
El conjunto de 25 de Mayo y Chile se quedó con la victoria por 3-1 gracias a los goles de Díaz, de penal, Tesuri y Galván. El "Loco" fue el encargado de abrir el marcador desde los 12 pasos en un partido que, hasta ese momento, había sido muy equilibrado. Según comentaron desde Tucumán Central, ambos equipos mostraron un buen nivel de juego durante gran parte del encuentro, aunque una vez que Atlético logró ponerse en ventaja hizo pesar la diferencia de jerarquía y terminó inclinando el desarrollo a su favor. Rodrigo Abregú marcó el descuento para el conjunto de Villa Alem.
El amistoso se disputó con un formato especial: un primer tiempo de 40 minutos y un complemento de 20, buscando privilegiar las cargas físicas propias de la pretemporada.
Segunda prueba
El segundo encuentro enfrentó al equipo alternativo de Atlético frente al plantel de la Liga Tucumana de Tucumán Central. Allí también hubo triunfo para el "Decano", esta vez por 2-1, con tantos de Ezequiel Ham y Ramiro Ruiz Rodríguez.
La formación inicial estuvo integrada por Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Juan Pablo Posse, Gianluca Ferrari y Juan Infante; Gabriel Compagnucci, Kevin Ortíz, Ezequiel Ham, Facundo Pimienta y Ramiro Ruiz Rodríguez; y Manuel Brondo. Durante el complemento ingresaron Iván Córdoba por Posse, y Javier Domínguez, Lucas Román, Martín Benítez y Carlos Abeldaño en reemplazo de Pimienta, Ham, Compagnucci y Brondo.
Una de las particularidades de este segundo amistoso fue la presencia de tres futbolistas promovidos desde la Reserva para participar de este ensayo: Juan Pablo Posse, Iván Córdoba y Facundo Pimienta, quienes sumaron minutos bajo la mirada del cuerpo técnico y sueñan con ganarse un lugar dentro de la consideración para el segundo semestre.
Más allá de los resultados, la principal conclusión que dejó la jornada pasa por la continuidad del equipo. Falcioni mantiene la misma estructura que cerró de gran manera el primer semestre y, por ahora, no tuvo que modificar la base titular. Si bien Atlético todavía no incorporó refuerzos en este mercado de pases, el entrenador valora poder trabajar con un plantel consolidado mientras la dirigencia define la situación de algunos futbolistas con menor participación y continúa atenta a las oportunidades que puedan surgir para reforzar el equipo.
Con el debut frente a Independiente Rivadavia cada vez más cerca, el "Decano" sigue acumulando minutos, ajustando movimientos y fortaleciendo una idea que buscará sostener el buen cierre del semestre anterior para comenzar el Clausura con el pie derecho.