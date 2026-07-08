Jugó en Atlético Tucumán, le convirtió a River y estuvo a un paso de jugar un Mundial con Egipto

Ismael Blanco dejó un recuerdo fugaz en Atlético Tucumán. Llegó en agosto de 2017 procedente de Colón, disputó 22 partidos, marcó tres goles y uno de ellos quedó grabado en la memoria de los hinchas: el que le convirtió a River en el Monumental, para sellar el 2-2 luego de que el "Decano" estuviera dos goles abajo. Además, formó parte del plantel que disputó la histórica Copa Sudamericana de ese año.