Cuando el Messi de 2008 "rescató" al de 2026: la lectura táctica que cambió el partido de Argentina

Cuando la eliminación de Argentina parecía consumada, un gesto táctico, deliberado y personal cambió el rumbo del partido. Y no fue una maniobra de Lionel Scaloni; fue la lectura del juego de Lionel Messi, que, como si hubiese viajado veinte años atrás, se acordó de aquellas épocas juveniles cuando, con el pelo largo, volaba como extremo por derecha en el Barcelona de Pep Guardiola. En el momento en el que el “10” se paró como “7”, cambió el partido: fue desde allí donde brindó la asistencia para Cristian Romero en el primero y desde donde creó y finalizó el empate en el segundo.