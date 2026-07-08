Felipe Melo sorprendió con un enorme elogio a Messi: "Es el mejor jugador que vi en mi vida"

Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026, el brasileño Felipe Melo elogió a Lionel Messi como el mejor de la historia para destacar su fortaleza mental tras clasificar a cuartos de final.
- El exvolante, conocido por su rivalidad con Argentina, destacó la resiliencia del equipo de Scaloni y la reacción de Messi tras haber fallado un penal durante el torneo.
- Melo instó a Brasil a imitar la garra argentina para recuperar su nivel competitivo, mientras la Albiceleste se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final.
Durante años fue uno de los futbolistas brasileños que más protagonizó cruces con jugadores argentinos dentro de la cancha. Sin embargo, en pleno Mundial 2026, Felipe Melo dejó de lado la histórica rivalidad y sorprendió con un encendido reconocimiento hacia Lionel Messi y la Selección.
El exmediocampista analizó la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni tras la clasificación a los cuartos de final y destacó, sobre todo, la capacidad del conjunto albiceleste para competir incluso en los momentos más complicados.
"Argentina es un equipo que no se da por vencido en ningún momento. Aunque técnicamente al inicio del partido estuviera muy mal, nunca dejó de competir", aseguró.
Felipe Melo también puso el foco en la reacción de Messi luego de haber fallado un penal durante el torneo. Para el brasileño, la mayor virtud del capitán argentino no pasa únicamente por su talento, sino por su fortaleza mental para sobreponerse a la adversidad.
"Lionel Messi, uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol, erró el penal y en ningún momento se vino abajo. En ningún momento dejó de hacer lo que tenía que hacer. Me llama la atención que un atleta como él tenga una mentalidad tan fuerte", dijo.
El exjugador consideró que esa actitud debería servir de ejemplo para el fútbol brasileño y destacó la mentalidad competitiva que mostró el conjunto de Scaloni.
"Que sea un ejemplo para nosotros. Cuando volvamos a tener esas ganas, esa garra y ese poder de competir, volveremos a ser fuertes nuevamente", indicó.
Las declaraciones llamaron especialmente la atención por tratarse de un futbolista que, durante su carrera, protagonizó numerosos enfrentamientos con jugadores argentinos y nunca ocultó la intensidad con la que vivía el clásico sudamericano.
Consciente de que sus palabras podían generar sorpresa entre los hinchas brasileños, Felipe Melo pidió dejar de lado el fanatismo para valorar objetivamente el rendimiento del capitán argentino.
"¿Estoy hablando de un argentino? Que sea paraguayo, argentino, colombiano, italiano o suizo. Tenemos que dejar un poco de lado el fanatismo y hablar de lo que realmente pasa", reflexionó.
Finalmente, el exvolante cerró su análisis con una definición contundente sobre el lugar que ocupa Messi en la historia del fútbol.
"Messi es el mayor jugador de todos los tiempos que yo vi jugar al fútbol. No vi jugar a Pelé y a Zico los vi solamente en su partido despedida. Sí vi a Ronaldo, a Neymar y a muchos otros, pero Messi es el mejor jugador que vi en mi vida", señaló.
Las palabras de Felipe Melo se suman a una larga lista de elogios que recibió el capitán argentino durante el Mundial 2026, donde continúa siendo una de las grandes figuras del torneo mientras lidera a la Selección Argentina en su camino hacia los cuartos de final frente a Suiza.