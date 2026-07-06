Cambios del monotributo: cómo evitar las sanciones y exclusiones automáticas de ARCA

Resumen para apurados
- ARCA intensificará en julio de 2026 los controles a monotributistas en Argentina, cruzando datos fiscales y bancarios para detectar inconsistencias y evitar la evasión.
- ARCA cruzará datos de consumo, depósitos y facturas. Ante desajustes, aplicará recategorizaciones de oficio o la exclusión automática de los contribuyentes al régimen general.
- Esta fiscalización obligará a los sancionados a tributar en el régimen general (IVA y Ganancias), limitando su retorno al monotributo y exigiendo mayor rigor en sus cuentas.
Los contribuyentes adheridos al monotributo deberán prestar mucha atención durante julio de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) intensificó los controles sobre la información declarada con datos fiscales, bancarios y patrimoniales para detectar cualquier tipo de inconsistencia.
Cuando los registros no coinciden con la realidad económica del contribuyente, el organismo puede modificar su situación sin que exista un pedido previo. En los casos más graves, incluso puede disponer la salida del régimen simplificado y el pase directo al régimen general.
- La recategorización es un trámite obligatorio que los monotributistas realizan dos veces al año para verificar si la categoría en la que están inscriptos es la correcta, evaluación que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) hace sobre los últimos 12 meses.
- Para determinar si corresponde un cambio de escala, el organismo analiza parámetros específicos como la facturación acumulada, los alquileres devengados, el consumo de energía eléctrica y la superficie afectada a la actividad.
- Si el contribuyente no cumple con el trámite en el plazo fijado o declara datos que no coinciden con los registros oficiales, la Arca puede proceder con una recategorización de oficio.
- Este proceso automático suele activarse cuando los movimientos bancarios, las compras y los gastos detectados muestran un nivel de actividad económica superior al de la categoría declarada.
- El organismo notifica la modificación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico, y a partir de ese momento el contribuyente tiene la posibilidad de presentar un descargo con documentación para justificar las diferencias.
También pueden motivar esa decisión los depósitos bancarios que no se relacionan con la facturación declarada, los gastos personales sin respaldo en los ingresos informados y las acreditaciones de dinero sin justificación suficiente. Otras situaciones corresponden a operaciones comerciales incorrectamente facturadas o al desarrollo de actividades incompatibles con el régimen simplificado.
Al disponerse la exclusión, el monotributista debe inscribirse en los impuestos del régimen general, como IVA y Ganancias, además de cumplir con nuevas obligaciones formales y fiscales. La normativa también establece limitaciones temporales para regresar al sistema simplificado, por lo que resulta fundamental controlar periódicamente la actividad y conservar toda la documentación respaldatoria.