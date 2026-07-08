Pocos lo saben: cómo influye la forma de dormir en el aumento de peso

La directora del estudio, Marie-Pierre St-Onge, afirma que enfocarse solo en dieta y ejercicio resulta una visión simplista para controlar el peso. Por su parte, el profesor Faris Zuraikat advierte que este aumento ocurrió en un plazo muy corto de apenas seis semanas. Una extrapolación de los resultados a un año completo representaría un aumento de peso significativo para cualquier adulto.