Pocos lo saben: cómo influye la forma de dormir en el aumento de peso
Un estudio de la Universidad de Columbia reveló que dormir 90 minutos menos por noche durante seis semanas puede provocar aumento de peso, mayor grasa corporal y cambios metabólicos. Los investigadores advierten que el descanso es un factor clave para mantener un peso saludable y cuidar la salud cardiovascular.
Resumen para apurados
- Investigadores de la Universidad de Columbia (EE.UU.) demostraron que dormir 90 minutos menos por seis semanas aumenta el peso debido a alteraciones en el balance energético.
- El experimento analizó a 95 adultos con riesgo cardiometabólico. Tras restringir su descanso, los participantes sumaron casi medio kilo y aumentaron su circunferencia de cintura.
- Este hallazgo revela que el descanso es clave para la salud cardiovascular, sugiriendo que los planes de descenso de peso deben ir más allá de la dieta y el ejercicio físico.
Investigadores de la Universidad de Columbia definieron la relación exacta entre la falta de descanso nocturno y el incremento del peso corporal. Este experimento comprobó que reducir el sueño apenas una hora y media durante seis semanas provoca un aumento de casi medio kilo en las personas.
Los resultados aparecen publicados en el sitio Annals of Internal Medicine y sugieren revisar los planes de descenso de peso tradicionales. El estudio señala que dormir poco constituye un factor determinante para la salud cardiometabólica que suele pasar desapercibido en las consultas médicas.
Detalles del experimento clínico
En la investigación participaron 95 adultos de más de 20 años con riesgo cardiometabólico elevado. Estos voluntarios dormían normalmente al menos siete horas cada noche antes de iniciar las pruebas. El equipo de trabajo dividió el proceso en dos fases aleatorias que incluyeron periodos de sueño adecuado y de restricción moderada.
La restricción consistió en quitar noventa minutos de descanso por jornada durante un mes y medio. Entre ambas etapas existió un tiempo de reseteo para asegurar la fidelidad de los datos obtenidos. Los autores buscaron explorar el efecto causal de este hábito en el balance energético de los sujetos analizados.
Consecuencias físicas y metabólicas
Al finalizar el tiempo estipulado, los participantes registraron un aumento de 0,45 kilogramos y de 0,52 centímetros en su circunferencia de cintura. El volumen corporal total creció 0,56 litros, lo cual indica una mayor adiposidad en el organismo. También subieron los niveles de leptina en la sangre y el tiempo sedentario diario aumentó más de 17 minutos.
La directora del estudio, Marie-Pierre St-Onge, afirma que enfocarse solo en dieta y ejercicio resulta una visión simplista para controlar el peso. Por su parte, el profesor Faris Zuraikat advierte que este aumento ocurrió en un plazo muy corto de apenas seis semanas. Una extrapolación de los resultados a un año completo representaría un aumento de peso significativo para cualquier adulto.