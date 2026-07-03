Esta dieta puede reducir hasta en un 30% el riesgo de sufrir demencia, según un reciente estudio

Un hallazgo esperanzador para la salud mental

"Estos hallazgos son increíblemente convincentes y, francamente, esperanzadores", afirmó la doctora Liron Sinvani, geriatra y directora de investigación e innovación en el Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable. La experta señaló que, incluso en pacientes que ya muestran signos silenciosos de Alzheimer en la sangre, comer de forma saludable marca una diferencia notable. Por su parte, la autora principal del estudio y asistente de investigación en el Instituto Karolinska, Anja Mrhar, destacó que la calidad de la dieta "ayuda a mitigar el riesgo, incluso cuando las probabilidades biológicas de desarrollar la enfermedad ya están elevadas".