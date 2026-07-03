Esta dieta puede reducir hasta en un 30% el riesgo de sufrir demencia, según un reciente estudio

Resumen para apurados
- Un estudio del Instituto Karolinska publicado en JAMA Network Open reveló que una dieta antiinflamatoria reduce hasta 29% el riesgo de demencia en adultos mayores de Suecia.
- La investigación analizó por 15 años a 1.865 adultos mayores. El consumo de azúcares y ultraprocesados genera inflamación crónica que daña las neuronas y acelera el deterioro.
- Los hallazgos demuestran que cambios nutricionales cotidianos, junto con ejercicio y buen descanso, mitigan el riesgo de Alzheimer incluso ante predisposiciones biológicas.
Mantener el cerebro sano a medida que pasan los años es una de las mayores preocupaciones de la medicina actual. Las decisiones cotidianas son herramientas poderosas para proteger la mente, algo que dejó en claro un nuevo estudio científico revelando que que adoptar una alimentación con bajo potencial inflamatorio puede disminuir drásticamente las probabilidades de desarrollar Alzheimer y otras demencias.
La investigación, publicada en la revista especializada JAMA Network Open y citada por el medio Prevention analizó durante 15 años los registros de salud de 1.865 adultos mayores en Suecia. Los resultados sorprendieron a la comunidad médica, ya que demostraron que una dieta antiinflamatoria reduce el riesgo de demencia hasta en un 29%, incluso si la persona ya presenta cambios físicos en el cerebro o biomarcadores asociados a la enfermedad.
Un hallazgo esperanzador para la salud mental
"Estos hallazgos son increíblemente convincentes y, francamente, esperanzadores", afirmó la doctora Liron Sinvani, geriatra y directora de investigación e innovación en el Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable. La experta señaló que, incluso en pacientes que ya muestran signos silenciosos de Alzheimer en la sangre, comer de forma saludable marca una diferencia notable. Por su parte, la autora principal del estudio y asistente de investigación en el Instituto Karolinska, Anja Mrhar, destacó que la calidad de la dieta "ayuda a mitigar el riesgo, incluso cuando las probabilidades biológicas de desarrollar la enfermedad ya están elevadas".
¿Por qué la comida influye tanto en nuestras neuronas? La respuesta está en la inflamación crónica del organismo. Cuando se consumen en exceso azúcares refinados y embutidos, se liberan moléculas inflamatorias en la sangre que pueden cruzar la barrera cerebral. La neuróloga Amalia Peterson advirtió al medio citado que este proceso activa células inmunitarias que dañan el tejido nervioso y aceleran la acumulación de toxinas vinculadas al deterioro cognitivo.
Qué poner y qué quitar de nuestro plato
Para contrarrestar este daño, los médicos recomiendan enfocarse en un patrón alimentario muy similar a la dieta mediterránea. Esto implica priorizar el consumo de vegetales de hojas verdes, frutas coloridas, frutos secos, cereales integrales, café, té y aceite de oliva. Estos alimentos están repletos de antioxidantes y omega-3 que calman la respuesta inflamatoria. "No se trata de buscar un alimento mágico ni de prohibir algo por completo, sino de un patrón general de alimentación", aclaró Sinvani.
Por el contrario, la recomendación médica es minimizar al máximo los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, considerados los principales motores de la inflamación. Finalmente, los expertos recuerdan que, si bien la nutrición es un pilar fundamental para proteger la memoria, debe complementarse con actividad física regular, un buen descanso y una vida social activa para lograr una verdadera prevención integral.