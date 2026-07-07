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La receta de Germán Martitegui y Donato de Santis para preparar los mejores panqueques: el paso a paso

En una emisión de Master Chef Celebrity, los reconocidos cocineros explicaron cuál era su receta indicada para completar esta base de desayunos, almuerzos y postres.

Cómo preparar panqueques según Martitegui y de Santis.
Cómo preparar panqueques según Martitegui y de Santis. (Imagen Web)
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Los chefs Germán Martitegui y Donato de Santis compartieron en Masterchef Celebrity sus recetas exclusivas y el paso a paso para preparar los mejores panqueques en casa.
  • Las fórmulas, dadas en una clase del programa, ofrecen la versión clásica de Martitegui y una opción salada de De Santis, que incluye un toque de brandy para dar más sabor.
  • Esta guía práctica busca facilitar la elaboración de una masa versátil y económica, clave para resolver de forma rápida desde desayunos hasta platos principales como canelones.
Resumen generado con IA

Quizás una de las soluciones más útiles de la cocina sean los famosos panqueques, una mezcla de mínimos ingredientes que al completarse da lugar a una base para platos muy práctica y versátil que puede aplicarse tanto para el desayuno, en el almuerzo, la merienda y la cena. Aunque hay diferentes maneras de prepararlos, los reconocidos cocineros Donato de Santis y Germán Martitegui contaron en su momento el paso a paso de su elaboración estrella.

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Durante el ciclo de ediciones pasadas de Masterchef Celebrity, Donato de Santis y Germán Martitegui se encargaron de dar una “masterclass” de cómo preparar panqueques de la forma más sencilla. En ese caso, la fórmula estaba indicada para hacer canelones con salsa con la impronta de los famosos expertos gastronómicos.

Dos versiones para una misma base

Cada uno compartió su versión que además puede utilizarse para el té o con otro tipo de acompañamientos que pueden ser verduras crudas o un interior de dulce de leche, yogur griego o fruta. Punto seguido, Martitegui fue el primero en compartir su receta, contando que estos panqueques llevan “300ml de leche, 125gr de harina, 50gr de manteca derretida y 3 huevos”. Se trata de una de las variantes más clásicas.

Mientras que De Santis marcó la diferencia con una opción más apta para menús salados. En la lista de ingredientes advirtió “4 huevos, sumó la sal y la pimienta”. “También uso un chorrito de brandy o cognac. Después le agrego leche y agua hasta lograr la consistencia”, especificó, sugiriendo agregar harina al tanteo hasta lograr un engrudo cremoso.

Guía paso a paso para prepararlos

El panqueque es un plato que se come en muchos países, de distintas formas y con diferentes nombres: hotcake, pancakes, arepuela, tortita, y crepé son algunos de ellos. Pueden ser dulces, salados, de avena e incluso usar de masa para canelones. Y se comen tanto fríos como calientes, de acuerdo al relleno que se elija.  

Con los ingredientes mencionados por los especialistas, es posible proseguir con la guía de preparación universal. Cabe destacar que el siguiente instructivo se ajusta más a las proporciones exactas de la receta de Germán Martitegui. Primero se mezclan los líquidos y luego se suman los secos. Aquí el paso a paso de cómo prepararlos:

  • Colocar los huevos en un bowl y batir ligeramente.
  • Agregar la harina e integrar de a poco para evitar grumos.
  • Incorporar la leche en tandas hasta lograr una mezcla fluida.
  • Sumar la manteca derretida y la pizca de sal.
  • Controlar la textura: si la mezcla queda espesa, agregar un poco más de leche; si queda muy líquida, sumar una cucharada de harina.
  • Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca.
  • Volcar una porción de masa, distribuirla en forma pareja y cocinar hasta dorar de ambos lados.
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