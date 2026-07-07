La receta de Germán Martitegui y Donato de Santis para preparar los mejores panqueques: el paso a paso

Quizás una de las soluciones más útiles de la cocina sean los famosos panqueques, una mezcla de mínimos ingredientes que al completarse da lugar a una base para platos muy práctica y versátil que puede aplicarse tanto para el desayuno, en el almuerzo, la merienda y la cena. Aunque hay diferentes maneras de prepararlos, los reconocidos cocineros Donato de Santis y Germán Martitegui contaron en su momento el paso a paso de su elaboración estrella.