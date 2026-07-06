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Cuál es la fruta recomendada por Harvard para fortalecer la memoria y cuidar el cerebro

Una experta en nutrición de la Universidad de Harvard aseguró que comer los alimentos correctos puede disminuir significativamente el desarrollo de enfermedades neurológicas.

Cuál es la fruta que mejora la memoria y proteger al cerebro, según Harvard
Cuál es la fruta que mejora la memoria y proteger al cerebro, según Harvard
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La experta de Harvard Uma Naidoo recomendó consumir arándanos para fortalecer la memoria y proteger el cerebro del deterioro cognitivo por su alto contenido de antioxidantes.
  • El envejecimiento altera las funciones cognitivas. Para combatirlo, la especialista destaca que los flavonoides del arándano mejoran el flujo sanguíneo y la sinapsis neuronal.
  • El consumo regular de esta fruta es clave para reducir a futuro el riesgo de demencia y Alzheimer, promoviendo un envejecimiento saludable mediante hábitos alimenticios simples.
Resumen generado con IA

La vejez trae consigo cambios significativos en nuestro cuerpo. Con cada año que pasa, nuestro cerebro y otros órganos comienzan a funcionar de manera diferente. Sin embargo, la alimentación y el estilo de vida son factores clave que pueden ralentizar el deterioro de nuestra salud. En particular, la memoria es una habilidad que preocupa a muchas personas, ya que es común que comience a fallar en la vejez.

La importancia de una dieta rica en antioxidantes

Los expertos recomiendan consumir alimentos antioxidantes para proteger las células del cerebro. Entre estos alimentos, los frutos rojos son altamente valorados por su capacidad para prevenir la oxidación celular. 

De todos los frutos rojos, los arándanos se destacan como los más beneficiosos para el cuidado de la memoria y otras funciones cerebrales.

Por qué deberías comer arándanos para mejorar tu memoria

Los arándanos, esas pequeñas frutas redondas de color azul y morado, son bien conocidos por su sabor dulce y ligeramente ácido. Se pueden encontrar comúnmente en los desayunos, acompañados de avena u otros cereales, e incluso en algunas ensaladas. Pero su valor va más allá de su sabor.

La doctora Uma Naidoo, experta en nutrición de la Universidad de Harvard, explica: "comer alimentos que estimulan el cerebro puede disminuir significativamente el riesgo de desarrollar problemas neurológicos, mejorar la salud mental y ayudar a mantenerse alerta y concentrado". Según sus investigaciones, los arándanos son especialmente beneficiosos para ayudar al cerebro a envejecer bien.

Cuál es la fruta recomendada por Harvard para fortalecer la memoria y cuidar el cerebro

Propiedades de los arándanos que benefician la memoria

De acuerdo con una nota de Infobae, las propiedades de los arándanos que los convierten en aliados perfectos para evitar la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo son:

Antioxidantes: los arándanos contienen flavonoides y antocianinas, compuestos que combaten el estrés oxidativo y la inflamación del cerebro.

Mejora de la comunicación neuronal: los compuestos presentes en los arándanos mejoran la comunicación entre las células cerebrales, ayudando a mantener las sinapsis saludables, lo que protege la capacidad de aprender y memorizar.

Reducción de la inflamación: los arándanos tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a prevenir el daño al tejido cerebral causado por la inflamación crónica, reduciendo así el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Efecto neuroprotector: diversos estudios han demostrado que los arándanos pueden reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, como la demencia y el Alzheimer.

Mejora del flujo sanguíneo cerebral: el consumo regular de arándanos puede mejorar la circulación y el flujo sanguíneo hacia el cerebro, permitiendo que este órgano funcione de manera óptima.

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