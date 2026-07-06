Cuál es la fruta recomendada por Harvard para fortalecer la memoria y cuidar el cerebro

La vejez trae consigo cambios significativos en nuestro cuerpo. Con cada año que pasa, nuestro cerebro y otros órganos comienzan a funcionar de manera diferente. Sin embargo, la alimentación y el estilo de vida son factores clave que pueden ralentizar el deterioro de nuestra salud. En particular, la memoria es una habilidad que preocupa a muchas personas, ya que es común que comience a fallar en la vejez.