Cómo hacer un budín de chocolate con yogur: receta light ideal para bajar de peso

Resumen para apurados
- La nutricionista Jacqueline Schuldberg presentó en Argentina una receta de budín de chocolate con yogur para ofrecer una opción de merienda saludable y ayudar a bajar de peso.
- La preparación combina yogur, huevos, harina y chocolate, horneándose por 45 minutos. Surge ante la necesidad de opciones nutritivas que rompan con la rutina de las meriendas.
- Esta propuesta busca fomentar hábitos alimenticios saludables y la cocina casera en familia, demostrando que es posible disfrutar de opciones dulces sin descuidar la salud.
Las tardes soleadas son el momento más aprovechado por los argentinos para buscar recetas de postres, prepararlos y degustarlos en las meriendas. En esta oportunidad, la receta de un budín de chocolate con yogur es super recomendada por los especialistas por sus aportes nutricionales e ideal si se busca bajar de peso.
Entre la creatividad para no caer siempre en lo mismo y el intento de fomentar la alimentación saludable, muchas veces faltan ideas y conocimiento acerca de cómo armar platos ricos en variedad de nutrientes. Es por esto que la Licenciada Jacqueline Schuldberg explica el paso a paso para preparar este budín saludable y matero.
Cómo preparar el budín de chocolate con yogur
Ingredientes
- Un pote de yogur de vainilla (190 gramos)
- Una taza de aceite
- Una taza azúcar
- Tres potes de harina leudante
- Tres huevos
- Ralladura de un limón
- 100 gramos de chocolate para taza o chips de chocolate (se puede reemplazar por tres cucharadas de cacao en polvo).
- También se puede saborizar el budín con jugo de limón o naranja o coco. Otra opción es ponerle frutas picadas (banana, pera, manzana) o simplemente prepararlo con vainillas.
Preparación
- Batir el yogur con el aceite y el azúcar.
- Incorporar los huevos y la ralladura de limón.
- Agregar la harina y batir hasta que quede una crema homogénea. Incorporar los chips de chocolate. Mezclar.
- Volcar la preparación en un molde, enmantecado y enharinado.
- Llevar al horno a temperatura moderada durante unos 45 minutos.
- Proponerle a los chicos poner las manos a la obra con la decoración: trozos de frutilla, grana de colores o azúcar impalpable. Una idea divertida para completar la decoración es escribir con glasé el apellido de la familia o los nombres de cada uno.