Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Lo que comenzó como una celebración por el agónico triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto terminó con escenas de tensión en la plaza Independencia, donde una multitud se había congregado para festejar la clasificación.
Con el correr de los minutos, el clima festivo dio paso al caos. Gritos, corridas y disparos de balas de goma efectuados por efectivos policiales alteraron por completo el panorama en el principal paseo de San Miguel de Tucumán.
Videos registrados por testigos muestran a decenas de personas corriendo para alejarse de la zona mientras se escuchan las detonaciones. De acuerdo con esos testimonios, todo empezó con peleas entre algunos grupos de personas, lo que derivó en la intervención de los efectivos policiales.
Cuando los uniformados intentaron despejar el lugar, comenzaron a volar los botellazos y estos respondieron con balas de goma.
Los disparos se escucharon hasta pasadas las 18, cuando personal de Infantería despejó por completo el paseo y una barrera humana impidió el ingreso a la zona.
Como consecuencia de la caótica escena hubo algunos uniformados heridos y al menos cinco personas aprehendidas (no trascendió aún la cantidad exacta).