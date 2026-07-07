Mundial 2026

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Una multitud se había reunido en el principal paseo de la capital para celebrar la agónica victoria de la Selección Argentina sobre Egipto. Los incidentes arruinaron el momento.

INCIDENTES EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. La Policía despejó el principal paseo de los tucumanos, donde una multitud celebraba el triunfo de la selección argentina.
INCIDENTES EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. La Policía despejó el principal paseo de los tucumanos, donde una multitud celebraba el triunfo de la selección argentina. FOTO LA GACETA/VICTORIA REINOSO
Hace 48 Min

Lo que comenzó como una celebración por el agónico triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto terminó con escenas de tensión en la plaza Independencia, donde una multitud se había congregado para festejar la clasificación.

Con el correr de los minutos, el clima festivo dio paso al caos. Gritos, corridas y disparos de balas de goma efectuados por efectivos policiales alteraron por completo el panorama en el principal paseo de San Miguel de Tucumán.

SE ARRUINÓ EL FESTEJO. Hubo incidentes en la plaza Independencia y los policías despejaron el lugar. SE ARRUINÓ EL FESTEJO. Hubo incidentes en la plaza Independencia y los policías despejaron el lugar. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ

Videos registrados por testigos muestran a decenas de personas corriendo para alejarse de la zona mientras se escuchan las detonaciones. De acuerdo con esos testimonios, todo empezó con peleas entre algunos grupos de personas, lo que derivó en la intervención de los efectivos policiales.

UN POLICÍA HERIDO. El uniformado es asistido por sus pares en la plaza Indpendencia. UN POLICÍA HERIDO. El uniformado es asistido por sus pares en la plaza Indpendencia. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ

Cuando los uniformados intentaron despejar el lugar, comenzaron a volar los botellazos y estos respondieron con balas de goma.

NO QUEDÓ NADIE. La Policía despejó por completo la plaza. NO QUEDÓ NADIE. La Policía despejó por completo la plaza. FOTO LA GACETA/VICTORIA REINOSO

Los disparos se escucharon hasta pasadas las 18, cuando personal de Infantería despejó por completo el paseo y una barrera humana impidió el ingreso a la zona.

APREHENDIDOS. La Policía se lleva a dos jóvenes esposados. APREHENDIDOS. La Policía se lleva a dos jóvenes esposados. FOTO LA GACETA/VICTORIA REINOSO
Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia FOTO LA GACETA/VICTORIA REINOSO

Como consecuencia de la caótica escena hubo algunos uniformados heridos y al menos cinco personas aprehendidas (no trascendió aún la cantidad exacta).

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