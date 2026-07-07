Una tucumana será la nueva economista jefa del FMI

La tucumana Silvana Tenreyro se convirtió en la nueva economista jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), según anunció el organismo internacional. La profesional estudió y se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Además, se doctoró y obtuvo la maestría en Economía en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.A través de X, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, presentó y dio la bienvenida a la argentina al organismo diciendo: “me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyrocomo la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja”.