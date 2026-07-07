Dólar 2024: los analistas ajustan sus proyecciones al alza, pero los "gurúes" más precisos ven un cierre moderado

En primer lugar, la estacionalidad comenzó a jugar en contra. Tras el pico de liquidación de la cosecha gruesa del agro, la oferta de divisas disminuyó. Esto obligó al BCRA a moderar su ritmo de acumulación de reservas. En paralelo, la incertidumbre política y económica reactivó la demanda de cobertura por parte de inversores y empresas, quienes empezaron a ver con desconfianza que el dólar avanzara por debajo de las tasas de interés en pesos.