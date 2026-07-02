LA GACETA, en Miami: una familia salteña vende empanadas para comprar entradas y alentar a la Selección

Resumen para apurados
- Una familia de Salta vende empanadas en Miami para costear entradas de reventa y alentar a la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial ante Cabo Verde.
- Ante precios de reventa superiores a 1.700 dólares, el grupo instaló un puesto en el banderazo de North Beach, adaptando la receta clásica salteña con ingredientes locales.
- Este caso refleja el enorme sacrificio de los hinchas argentinos para sostener su pasión en el exterior y evidencia las barreras de acceso por los elevados precios de la reventa.
No todos los argentinos que llegaron a Miami para seguir a la Selección lo hicieron con el viaje resuelto. Algunos todavía buscan cómo dar el último paso: conseguir una entrada para el partido por 16avos de final del Mundial ante Cabo Verde. En medio del primer banderazo realizado en North Beach, una familia salteña se puso a amasar para intentar cumplir el sueño de ver a Lionel Messi. En lugar de vender camisetas o banderas, decidieron hacer lo que saben: vender empanadas.
Sobre una mesa cubierta por una bandera argentina descansan cajas de cartón, conservadoras y dos carteles escritos a mano. Uno ofrece "Empanadas salteñas". El otro una promo: dos empanadas más una bebida por US$ 10. Atendiendo el puesto está Romina Sarzur junto con su papá, su hermana, su pareja y un grupo de amigos, que desde hace horas preparan, calientan y venden cada unidad a los hinchas que pasan por el parque.
"La verdad que nos endeudamos bastante para poder venir al Mundial", dice Romina a LA GACETA. Salieron de Salta el 18 de junio, pasaron primero por Dallas y siguieron viaje hacia Miami. La pasión por la cocina terminó convirtiéndose en una herramienta para sostener el viaje. "Siempre nos gustó cocinar. En Salta hacemos empanadas como hobby, con la masa casera. No se nos ocurrió mejor idea que venir y probar de hacer nuestras empanaditas acá para poder costear un poco lo que gastamos".
Cada venta representa un pasito más cerca del estadio. “Estamos haciendo todo el negocio para ver si podemos comprar entradas. Como somos varios, no sé si todos podremos comprar, pero aunque sea alguno", explica. En las principales plataformas de reventa, las ubicaciones más económicas rondan los US$ 1.700 y, según el sector, superan los US$ 2.000, cifras imposibles de afrontar para muchos de los hinchas que viajaron siguiendo a la Selección.
Hay empanadas de carne cortada a cuchillo, pollo, queso y jamón y queso. Se ofrecen fritas o al horno. La carne la compraron en un supermercado de Miami donde encontraron un corte similar a la nalga argentina. La más difícil, dice Romina, fue adaptar los ingredientes disponibles. "La harina no es la misma que en Argentina, pero buscamos que quedaran lo más parecidas posible a las de Salta", precisa.
La llamativa respuesta de los salteños al hacer una comparación con las empanadas tucumanas
¿Son mejores que las tucumanas? "Para nosotros sí. La salteña tiene papa, cebolla de verdeo y es bien jugosa", dice Romina. A pocos metros, uno de los integrantes del grupo que es tucumano recibe la chicana entre sonrisas.
Mientras el banderazo suma bombos, canciones y nuevos grupos de hinchas, ellos siguen despachando. Cada empanada vendida representa algunos dólares más para acercarse al estadio. En un Mundial donde miles de argentinos hacen cuentas para seguir a la Selección, esta familia eligió seguir una receta que cruzó la frontera junto con ellos.