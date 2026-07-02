LA GACETA, en Miami: una familia salteña vende empanadas para comprar entradas y alentar a la Selección

No todos los argentinos que llegaron a Miami para seguir a la Selección lo hicieron con el viaje resuelto. Algunos todavía buscan cómo dar el último paso: conseguir una entrada para el partido por 16avos de final del Mundial ante Cabo Verde. En medio del primer banderazo realizado en North Beach, una familia salteña se puso a amasar para intentar cumplir el sueño de ver a Lionel Messi. En lugar de vender camisetas o banderas, decidieron hacer lo que saben: vender empanadas.