De sufrir con la Selección a recorrer la tumba de Martin Luther King: la previa menos pensada en Atlanta

Alrededor de las tumbas, el agua recorre una gran pileta donde se lee una de las frases más recordadas de King: “No estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y la rectitud como una poderosa corriente”. Sobre la tumba aparece otra inscripción tomada de su discurso más famoso: “Libre al fin, libre al fin, gracias a Dios todopoderoso, soy libre al fin”. En distintos sectores del predio también aparecen fotografías, documentos, monumentos y los seis principios de la no violencia que guiaron su acción política y social. Una de las zonas más visitadas es la llama que permanece encendida como símbolo de la continuidad de su legado.