¿Cuál será la región más fría de Argentina esta semana? El SMN mantiene vigilancia meteorológica

Resumen para apurados
- El SMN mantiene esta semana la vigilancia meteorológica en la Patagonia, la región más fría del país, debido al impacto persistente de una intensa masa de aire polar.
- El fenómeno ocurre tras una histórica ola de frío extremo. Provincias como Santa Cruz sufren temperaturas bajo cero, nevadas intensas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.
- Se prevé una paulatina recuperación de las temperaturas en el centro y norte del país, aunque las mañanas seguirán siendo muy frías y la Patagonia mantendrá el clima riguroso.
Argentina atraviesa aquel final de una irrupción polar extrema que afectó a todo territorio nacional recientemente. Dicha provincia santacruceña registra marcas térmicas más bajas del país debido a un frente gélido persistente. El ingreso de aire más templado permitirá una recuperación gradual en las máximas, indica el reporte oficial sobre clima general.
Área patagónica permanece bajo vigilancia constante por eventos climáticos severos que dificultan la vida cotidiana. Tierra del Fuego comparte junto a su vecina el podio de valores mínimos durante esta jornada. El Servicio Meteorológico Nacional afirma que la Patagonia concentrará los principales fenómenos meteorológicos de la semana.
Alertas vigentes en el sur del país
Autoridades meteorológicas mantienen avisos por nevadas y lluvias intensas sobre zonas cordilleranas santacruceñas. Este sistema bajo presión genera acumulados hídricos que superan quince milímetros en lapsos breves. La ola polar comienza a retirarse y las temperaturas iniciarán un ascenso gradual para el resto de las jurisdicciones.
Vientos alcanzan ráfagas de noventa kilómetros horarios en Islas Malvinas y el extremo austral continental. Dicha inestabilidad deriva del ingreso húmedo proveniente tanto del océano Atlántico como Pacífico. "Esta situación estará favorecida por un río atmosférico", explican expertos sobre origen de precipitaciones.
Cambios previstos para el centro y norte
Sector central experimentará mañanas con heladas generalizadas pero tardes mucho más agradables próximamente. Buenos Aires junto a la zona del AMBA superaron el evento más riguroso de temporada invernal actual. Según oficina técnica, "el ambiente seguirá siendo frío durante los próximos días" antes del cambio térmico definitivo.
Registros en termómetros llegarán a veinte grados centígrados dentro de franja pampeana. Por el contrario, Cuyo todavía espera amaneceres gélidos con marcas cercanas al punto congelante. "El invierno continuará haciéndose sentir, especialmente durante las primeras horas de cada jornada", advierte el comunicado de prensa. Escasa nubosidad permitirá que sol mitigue impacto producido por condiciones crudas.