La insólita frase de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal: volvió a comparar la Eurocopa con el Mundial
Visiblemente conmovido por la derrota, el capitán luso defendió con uñas y dientes el impacto de su carrera en el combinado nacional. "Antes de Cristiano no teníamos ningún título", sentenció.
Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo disputó su último partido mundialista con Portugal tras quedar eliminado ante España en el Mundial 2026 en Dallas, donde comparó la Eurocopa con un Mundial.
- A los 41 años, el capitán luso defendió su legado señalando que Portugal no tenía títulos antes de su era, habiendo ganado la Euro 2016 y dos Nations League en su carrera.
- Esta eliminación cierra su etapa en mundiales, aunque el delantero dejó abierta la decisión sobre su continuidad en la selección y su retiro definitivo del fútbol profesional.
La eliminación de Portugal del Mundial 2026 marcó el cierre de un capítulo sumamente emotivo para la historia del fútbol. Con la dolorosa caída ante España, Cristiano Ronaldo disputó el que fue el último partido mundialista de su legendaria carrera a los 41 años. Dallas fue el escenario de las lágrimas, la frustración y la profunda emoción de un astro que abandonó el terreno de juego visiblemente conmovido tras el pitazo final.
Fiel a su estilo competitivo y sin pelos en la lengua, el capitán luso no se marchó en silencio de la cita mundialista. En una zona mixta de alto voltaje, Cristiano avivó el debate futbolístico con una reflexión sumamente controvertida: “La verdad es que la Eurocopa de 2016, para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”.
Además de defender con uñas y dientes el valor de sus conquistas, Ronaldo sacó pecho con orgullo al analizar su impacto histórico en el combinado nacional: “He ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano, nuestra selección no tenía ningún título”. El futbolista, que acumula un impresionante palmarés de 37 títulos oficiales, recordó de este modo la histórica Eurocopa y las dos ediciones de la UEFA Nations League conseguidas con él en cancha. “Mi conciencia está totalmente tranquila porque di lo mejor de mí y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”, sentenció.
Por su parte, el director técnico Roberto Martínez dedicó elogios al rol de su capitán durante todo el proceso mundialista, describiendo su entrega diaria como un modelo ejemplar para las nuevas generaciones y asegurando con firmeza que “cuando necesitas un gol, simplemente no puedes sacarlo de la cancha”.
A pesar de que Cristiano Ronaldo confirmó con absoluta seguridad que este partido significó su última aparición en una Copa del Mundo, prefirió dejar en el aire su continuidad definitiva con la camiseta de la selección portuguesa a nivel general. “En cuanto al resto, habrá tiempo para pensar con calma y estar con mi familia. No voy a tomar decisiones en caliente”, aseguró. Y sobre su retiro del fútbol, había respondido picante en la previa del partido: “Voy a dejar de jugar cuando yo quiera, no cuando quieran ustedes”.