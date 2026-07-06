La insólita frase de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal: volvió a comparar la Eurocopa con el Mundial

Además de defender con uñas y dientes el valor de sus conquistas, Ronaldo sacó pecho con orgullo al analizar su impacto histórico en el combinado nacional: “He ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano, nuestra selección no tenía ningún título”. El futbolista, que acumula un impresionante palmarés de 37 títulos oficiales, recordó de este modo la histórica Eurocopa y las dos ediciones de la UEFA Nations League conseguidas con él en cancha. “Mi conciencia está totalmente tranquila porque di lo mejor de mí y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”, sentenció.