Cómo funciona el chip de la pelota que anuló el gol de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026

No es la primera vez que esta tecnología se vuelve decisiva en un partido de Portugal. En el Mundial de Qatar 2022, el sensor instalado en la pelota Al Rihla fue el encargado de demostrar que Cristiano Ronaldo nunca había llegado a tocar un centro de Bruno Fernandes en un partido frente a Uruguay. Aunque el delantero festejó el gol como propio, la FIFA confirmó que el balón había entrado directamente sin desviarse en su cabeza.