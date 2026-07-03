Cómo funciona el chip de la pelota que anuló el gol de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026
La tecnología incorporada en el balón del Mundial 2026 permitió descubrir un toque imperceptible para las cámaras de televisión y anuló el gol que hubiera llevado el partido entre Portugal y Croacia al alargue.
Resumen para apurados
- En el Mundial 2026, el VAR anuló el empate de Croacia ante Portugal al minuto 112 porque el chip de la pelota detectó un toque imperceptible que derivó en fuera de juego.
- El balón tiene un sensor de movimiento que envía datos en tiempo real al VAR. Esta tecnología ya fue decisiva en Qatar 2022 al determinar que Cristiano Ronaldo no tocó un balón.
- La combinación de sensores y cámaras semiautomatizadas reduce el margen de error en jugadas milimétricas y acelera decisiones que definen el rumbo de los grandes torneos.
La clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un protagonista inesperado: el chip instalado dentro de la pelota. Cuando Croacia celebraba el 2-2 en el minuto 112, el árbitro noruego Espen Eskas recibió el llamado del VAR, revisó la jugada y anuló el gol por fuera de juego. La decisión no se apoyó únicamente en las imágenes tradicionales, sino en un pequeño sensor capaz de detectar un roce imposible de percibir a simple vista.
La acción ocurrió en la última jugada del partido. Joško Gvardiol había enviado la pelota al área y Petar Sučić convertía el empate que llevaba la serie al alargue. Sin embargo, antes del remate hubo un leve peinazo de Igor Matanović. Ese contacto modificó el momento exacto desde el que debía analizarse la posición de los atacantes y terminó dejando a Sučić adelantado.
En la repetición televisiva el toque apenas podía intuirse. El sensor de movimiento instalado dentro del balón, en cambio, registró el impacto de inmediato. Durante la transmisión apareció un gráfico similar a un electrocardiograma que mostró un pico justo en el instante del contacto. Esa información fue enviada automáticamente al VAR y permitió reconstruir la jugada con precisión.
La pelota oficial del Mundial incorpora un sensor de movimiento ubicado en su interior que recopila datos de cada contacto con el balón y los transmite en tiempo real. Combinado con las cámaras del sistema semiautomatizado de detección del fuera de juego, ayuda a determinar el momento exacto en el que un jugador toca la pelota, un detalle fundamental para resolver acciones tan ajustadas como la que eliminó a Croacia.
No es la primera vez que esta tecnología se vuelve decisiva en un partido de Portugal. En el Mundial de Qatar 2022, el sensor instalado en la pelota Al Rihla fue el encargado de demostrar que Cristiano Ronaldo nunca había llegado a tocar un centro de Bruno Fernandes en un partido frente a Uruguay. Aunque el delantero festejó el gol como propio, la FIFA confirmó que el balón había entrado directamente sin desviarse en su cabeza.
El sistema que utiliza la FIFA combina la información del balón con 16 cámaras que siguen los movimientos de los jugadores decenas de veces por segundo y registran múltiples puntos de referencia del cuerpo. Esa combinación permite acelerar las decisiones y reducir el margen de error en jugadas donde unos centímetros o un roce imperceptible pueden cambiar el destino de un Mundial.
En Portugal-Croacia volvió a quedar demostrado. Lo que las cámaras no alcanzaron a mostrar, el chip de la pelota sí lo detectó. Y ese pequeño contacto terminó definiendo una clasificación.