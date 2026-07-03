La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Resumen para apurados
- La FIFA respaldó al VAR por anular el gol de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026, explicando que la tecnología del balón detectó un fuera de juego en la jugada del empate.
- En el minuto 103, la tecnología de chip "Connected Ball" registró un imperceptible roce de Igor Matanović, confirmando la posición adelantada que invalidó el empate croata.
- Este caso resalta el impacto de la tecnología de microchips en el fútbol moderno para resolver jugadas polémicas y consolidar la precisión del VAR en torneos de máxima presión.
La clasificación de Portugal a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica. El conjunto luso se impuso 2-1 sobre Croacia, pero el desenlace del encuentro estuvo marcado por un gol anulado al equipo balcánico en la última jugada del partido, una decisión que generó un intenso debate entre hinchas y especialistas.
Cuando se disputaba el minuto 102, Ivan Perisic envió un centro al área que fue desviado por un futbolista portugués. La pelota quedó para Mario Pasalić, quien no logró controlar con precisión y dejó el balón servido para la llegada de Josko Gvardiol, que definió con éxito para desatar el festejo croata.
Sin embargo, la celebración duró apenas unos segundos. El árbitro noruego Espen Eskas recibió la advertencia del VAR y revisó la acción antes de invalidar el tanto por posición adelantada.
La clave de la decisión estuvo en un contacto prácticamente imperceptible de Igor Matanović con la pelota antes de que esta llegara a Pasalić. Ese leve roce, detectado por la tecnología incorporada en el balón oficial del torneo, modificó la interpretación de la jugada y confirmó que el mediocampista croata se encontraba en fuera de juego al momento de la asistencia.
La determinación provocó airadas protestas de los jugadores croatas, que reclamaron la convalidación del empate que les habría permitido forzar el tiempo suplementario. No obstante, tras la revisión, el encuentro se reanudó por unos instantes hasta que el juez señaló el final y decretó la clasificación portuguesa.
⚽ El balón que "habla": la tecnología que detectó el roce decisivo— Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) July 3, 2026
El gol anulado a Croacia dejó una muestra de la nueva era del arbitraje.
La Connected Ball Technology incorpora un sensor inercial (IMU) dentro del balón que registra 500 veces por segundo cada contacto,…
La explicación de la FIFA
Horas después del partido, la FIFA salió a respaldar públicamente la decisión arbitral y explicó el funcionamiento de la tecnología utilizada durante la acción.
According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV— FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026
Según informó el organismo, los datos proporcionados por el sistema Connected Ball, integrado en la pelota oficial Trionda, confirmaron que Matanović alcanzó a tocar el balón antes del pase que terminó en el gol de Gvardiol.
"Los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball demostraron que hubo un contacto del número 20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol ante Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el tanto", señalaron desde la FIFA.
Además, explicaron que el balón cuenta con sensores de medición inercial (IMU), capaces de detectar incluso los contactos más leves. Esa información se refleja en la transmisión mediante un gráfico conocido como "latido cardíaco", una herramienta que permite a los árbitros disponer de datos de alta precisión para resolver acciones de extrema dificultad.