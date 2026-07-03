La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

La clave de la decisión estuvo en un contacto prácticamente imperceptible de Igor Matanović con la pelota antes de que esta llegara a Pasalić. Ese leve roce, detectado por la tecnología incorporada en el balón oficial del torneo, modificó la interpretación de la jugada y confirmó que el mediocampista croata se encontraba en fuera de juego al momento de la asistencia.