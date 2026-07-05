Portugal vs. España: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se enfrentan por un lugar en cuartos

En los dieciseisavos de final eliminó a Croacia por 2-1 gracias a un desenlace insólito. El empate croata fue anulado porque la tecnología detectó un leve roce en el cabello de Igor Matanovic que dejó en posición adelantada a Mario Pasalic. Antes, Portugal había dado vuelta el marcador con un penal de Cristiano Ronaldo y un gol agónico de Gonçalo Ramos.