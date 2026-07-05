Portugal vs. España: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se enfrentan por un lugar en cuartos

Resumen para apurados
- Portugal y España, liderados por Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, se enfrentarán este lunes en Dallas por los octavos de final del Mundial 2026 para pasar a cuartos.
- España llega con una sólida defensa y un juego aceitado tras golear a Austria, mientras que Portugal avanzó con dudas colectivas y la efectividad de Cristiano.
- El histórico duelo ibérico marcará un quiebre generacional entre la última oportunidad mundialista de Ronaldo y la consagración de Yamal en el trono del fútbol.
Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se cruzarán este lunes desde las 16, en Dallas, cuando Portugal y España disputen uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.
Al clásico ibérico no le faltan condimentos. España llega como campeona de Europa, mientras que Portugal le arrebató el título de la Liga de Naciones hace un año al imponerse en la definición por penales tras igualar 2-2.
Los enfrentamientos entre ambos seleccionados se multiplicaron en los últimos años y la rivalidad suma ahora un atractivo extra: la carrera contrarreloj de Cristiano Ronaldo por conquistar el único gran título que todavía le falta. A los 41 años, el delantero portugués busca cerrar una trayectoria legendaria con la Copa del Mundo.
Enfrente estará la España de Lamine Yamal. Cuando el extremo del Barcelona nació, el 13 de julio de 2007, Cristiano ya había conquistado su primera Premier League con Manchester United y transitaba su cuarta temporada en Old Trafford.
Identidad contra talento
A una semana de cumplir 19 años, Lamine parece llegar a su mejor versión a medida que avanza el Mundial. Superó la lesión muscular que arrastraba y fue incrementando su participación partido tras partido: jugó 19, 45, 76 y 85 minutos hasta completar su actuación más convincente frente a Austria.
Su crecimiento quedó reflejado en las estadísticas. Según Opta, es el futbolista con más remates completados del torneo, con 30. Sin embargo, tras la goleada 3-0 sobre Austria terminó con una sensación agridulce. “Me faltó un gol o una asistencia”, reconoció.
Hasta el momento suma un tanto, convertido ante Arabia Saudita, lejos de los siete goles que acumulan Lionel Messi y Kylian Mbappé, líderes de la tabla de goleadores. Cristiano, por su parte, lleva tres conquistas, aunque sigue siendo cuestionado por su escasa incidencia en el juego colectivo.
Portugal avanza, pero todavía no convence. El conjunto dirigido por Roberto Martínez, pese a contar con varias figuras de los principales clubes europeos, continúa sin encontrar una identidad futbolística clara.
En los dieciseisavos de final eliminó a Croacia por 2-1 gracias a un desenlace insólito. El empate croata fue anulado porque la tecnología detectó un leve roce en el cabello de Igor Matanovic que dejó en posición adelantada a Mario Pasalic. Antes, Portugal había dado vuelta el marcador con un penal de Cristiano Ronaldo y un gol agónico de Gonçalo Ramos.
Ni siquiera el brillante mediocampo integrado por Vitinha, João Neves y Nuno Mendes, pilares del PSG campeón de Europa, logró darle continuidad al juego portugués.
España, equipo aceitado
El recorrido de España fue mucho más sólido. La goleada frente a Austria confirmó el gran momento del conjunto de Luis de la Fuente, que todavía no recibió goles en el torneo.
Hasta aquí apenas concedió 18 remates, solo cuatro de ellos entre los tres palos, una muestra de la solidez defensiva que exhibe en cada presentación.
Al desequilibrio de Lamine se suman el gran presente goleador de Mikel Oyarzabal, autor de dos dobletes, la claridad de Dani Olmo y la conducción de Rodri y Pedri, encargados de marcar el ritmo del equipo.
“Funciona como un reloj. Me atrevo a decir que no solo jugamos contra el campeón de Europa, sino también contra el próximo campeón del mundo”, elogió el entrenador austríaco Ralf Rangnick tras quedar eliminado.
La España heredera del tiqui-taca, potenciada por el talento de Lamine Yamal, frente a la Portugal que todavía gira alrededor de Cristiano Ronaldo. Dallas será el escenario donde dos generaciones intentarán escribir un nuevo capítulo de una rivalidad que promete mucho más que un lugar en los cuartos de final.