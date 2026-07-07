Indagarán a Espert por presunto lavado de dinero de "Fred" Machado

Grabois denunció a Espert hace tres años

La denuncia original fue radicada en 2023 por el dirigente social Juan Grabois, precisamente durante la campaña electoral en la que Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires dentro de LLA, el espacio político liderado por Javier Milei. El avance de las pesquisas motivó una serie de allanamientos en octubre del año pasado en el domicilio particular del imputado y en sus oficinas de la Cámara de Diputados, procedimientos en los cuales se incautaron teléfonos móviles, ordenadores y documentación de interés. Ante este complejo escenario judicial, el legislador optó por declinar su postulación y formalizar un pedido de licencia institucional.